Эстония запретила въезд россиянам с шенгенскими визами

Граждане РФ смогут въехать в Эстонию к родственникам, транзитом домой из других стран ЕС или на похороны Фото: EPA

Как отмечает ERR, ежедневно в Эстонию приезжает около 2400 граждан России, половина из которых проживает в стране постоянно. Примерно каждый второй из 1200 россиян въезжает в страну с визой, полученной в Эстонии. Именно этих граждан РФ коснется запрет.

Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев отметил, что технически визы не будут аннулированы, но по ним нельзя будет въехать или передвигаться по Эстонии. Также границы будут открыты для граждан РФ, чьи ближайшие родственники постоянно живут в Эстонии, и тех россиян, которые через Эстонию возвращаются в РФ. Кроме того, возможны исключения по гуманитарным соображениям (например, если необходимо присутствовать на похоронах).

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти выясняют, может ли Таллинн в одностороннем порядке запретить въезд по визам, выданным другими странами.

Департамент полиции и погранохраны в свою очередь попросил Латвию и Финляндию не пропускать через границу россиян с эстонскими визами.

Телеканал уточняет, что Эстония выдала гражданам России около 25 тыс. туристических виз.