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Эстония запретила въезд россиянам с шенгенскими визами

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Граждане РФ смогут въехать в Эстонию к родственникам, транзитом домой из других стран ЕС или на похороны
Граждане РФ смогут въехать в Эстонию к родственникам, транзитом домой из других стран ЕС или на похороны
Фото: EPA

С 18 августа граждане РФ с туристическими шенгенскими визами, выданными Эстонией, больше не смогут въезжать в страну. Об этом 17 августа сообщил эстонский телеканал ERR.

Как отмечает ERR, ежедневно в Эстонию приезжает около 2400 граждан России, половина из которых проживает в стране постоянно. Примерно каждый второй из 1200 россиян въезжает в страну с визой, полученной в Эстонии. Именно этих граждан РФ коснется запрет.

Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев отметил, что технически визы не будут аннулированы, но по ним нельзя будет въехать или передвигаться по Эстонии. Также границы будут открыты для граждан РФ, чьи ближайшие родственники постоянно живут в Эстонии, и тех россиян, которые через Эстонию возвращаются в РФ. Кроме того, возможны исключения по гуманитарным соображениям (например, если необходимо присутствовать на похоронах).

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти выясняют, может ли Таллинн в одностороннем порядке запретить въезд по визам, выданным другими странами.

Департамент полиции и погранохраны в свою очередь попросил Латвию и Финляндию не пропускать через границу россиян с эстонскими визами.

Телеканал уточняет, что Эстония выдала гражданам России около 25 тыс. туристических виз.

Контекст:

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ в связи с вторжением России в Украину.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. 9 августа аналогичное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.

17 августа министр иностранных дел Эстонии сообщил, что ЭР может запретить въезд на свою территорию россиянам с визами, выданными другими странами ЕС,

Теги: Россия, Украина, Эстония, санкции, туризм, граница, МИД Эстонии, запрет, Европа, российская агрессия, визы, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, Урмас Рейнсалу, ЕС, россияне
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