"В интересах общественного порядка и безопасности". Эстония планирует запретить въезд россиянам с любыми визами

19 августа в Эстонии вступают в силу ограничения для граждан РФ, однако они касаются только виз, выданных Эстонией, и не затрагивают разрешений на въезд, полученных в других странах шенгенской зоны.

Рейнсалу рассказал, что в настоящее время эстонские МИД и МВД разрабатывают решение, которое заблокирует проезд владельцам Шенгена из РФ независимо от того, где он получен, исключения будут только у дипломатов и близких родственников граждан страны.

Он констатировал, что законы Евросоюза это позволяют, и привел в пример пандемию коронавируса, когда страны закрыли границы для граждан других государств.

"Мы хорошо помним, что во время коронакризиса страны закрыли не только внешние границы ЕС, но внутренние. Договором Евросоюза предусмотрено, что это может быть сделано в интересах общественного порядка и безопасности", – отметил министр.

Рейнсалу подчеркнул, что целью является общеевропейский визовый запрет для россиян, и во имя этого ведется работа.

"Эта масса граждан России – 850 тыс. человек, въехавших в Европу по состоянию на конец первой недели августа, – к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги, чтобы поддержать победу Украины", – добавил он.