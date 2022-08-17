"В интересах общественного порядка и безопасности". Эстония планирует запретить въезд россиянам с любыми визами

19 августа в Эстонии вступают в силу ограничения для граждан РФ, однако они касаются только виз, выданных Эстонией, и не затрагивают разрешений на въезд, полученных в других странах шенгенской зоны.
Рейнсалу рассказал, что в настоящее время эстонские МИД и МВД разрабатывают решение, которое заблокирует проезд владельцам Шенгена из РФ независимо от того, где он получен, исключения будут только у дипломатов и близких родственников граждан страны.
Он констатировал, что законы Евросоюза это позволяют, и привел в пример пандемию коронавируса, когда страны закрыли границы для граждан других государств.
"Мы хорошо помним, что во время коронакризиса страны закрыли не только внешние границы ЕС, но внутренние. Договором Евросоюза предусмотрено, что это может быть сделано в интересах общественного порядка и безопасности", – отметил министр.
Рейнсалу подчеркнул, что целью является общеевропейский визовый запрет для россиян, и во имя этого ведется работа.
"Эта масса граждан России – 850 тыс. человек, въехавших в Европу по состоянию на конец первой недели августа, – к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги, чтобы поддержать победу Украины", – добавил он.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. До этого подобное решение приняла Чехия.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. 9 августа аналогичное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.