"Хорошие россияне и плохой царь". В МИД Польши раскритиковали Шольца за нежелание запретить визы россиянам

"Он [Шольц] не читал всех сообщений об огромной поддержке политики [президента России] Владимира Путина среди простых россиян, возможно, не видел всех роликов, в которых люди собираются на букву Z, возможно, не видел всех этих митингов. Также в Германии, в самом Берлине, есть люди, поддерживающие политику Владимира Путина", – сказал Пшидач.

Он отметил, российское общество, которое подпитывает пропаганда, "живет в империалистической мечте", в которой все зависит от того, сколько территорий Россия захватила. В то же время Шольц, по мнению польского чиновника, "пытается разделить, что есть хорошие русские и плохой царь".