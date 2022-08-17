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"Хорошие россияне и плохой царь". В МИД Польши раскритиковали Шольца за нежелание запретить визы россиянам

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Польша планирует ограничить выдачу виз россиянам
Польша планирует ограничить выдачу виз россиянам
Фото: Marcin Przydacz / Facebook

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за то, что тот против запрета на выдачу туристических шенгенских виз россиянам. Свое мнение Пшидач выразил 17 августа в ефире телеканала TVP1.

"Он [Шольц] не читал всех сообщений об огромной поддержке политики [президента России] Владимира Путина среди простых россиян, возможно, не видел всех роликов, в которых люди собираются на букву Z, возможно, не видел всех этих митингов. Также в Германии, в самом Берлине, есть люди, поддерживающие политику Владимира Путина", – сказал Пшидач.

Он отметил, российское общество, которое подпитывает пропаганда, "живет в империалистической мечте", в которой все зависит от того, сколько территорий Россия захватила. В то же время Шольц, по мнению польского чиновника, "пытается разделить, что есть хорошие русские и плохой царь". 

Контекст:

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. До этого подобное решение приняла Чехия. 

11 августа Эстония также запретила въезд гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными эстонским МИД.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин также заявляла, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. А глава МИД Финляндии рассказал, что страна планирует сократить выдачу виз россиянам в 10 раз

МИД Польши также анонсировало, что планирует прекратить выдачу виз гражданам России.

В то же время канцлер Германии такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России".

Теги: Германия, МИД, Чехия, Эстония, МИД Польши, Финляндия, МИД Эстонии, российская агрессия, визы, ограничения, Евросоюз, Урмас Рейнсалу, Марцин Пшидач, Санна Марин, ЕС, россияне
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