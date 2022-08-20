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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Эстонии поучаствовал в плетении маскировочной сетки для ВСУ

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Карис (в центре) был в футболке, подаренной президентом Украины
Карис (в центре) был в футболке, подаренной президентом Украины
Фото: Alar Karis / Twitter

Президент Эстонии Алар Карис со своей командой принял участие в изготовлении маскировочных сеток для украинских защитников. Фото процесса он опубликовал в Twitter 18 августа.

"Со своей командой сделал маскировочную сетку для украинских защитников. В помощь Украине волонтеры по всей Эстонии изготовили более 9 тыс. м² сеток. Мы все можем сделать что-нибудь, чтобы помочь Украине выиграть войну", – написал Карис и добавил в пост хештег #SlavaUkraini.

Он отметил, что надел для этой работы футболку, которую получил в подарок от президента Владимира Зеленского.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины, а также готовит предложения к ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ.

С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, говорил Карис 13 апреля во время визита в Киев.

Теги: Эстония, волонтеры, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Алар Карис
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