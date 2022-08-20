Президент Эстонии поучаствовал в плетении маскировочной сетки для ВСУ

"Со своей командой сделал маскировочную сетку для украинских защитников. В помощь Украине волонтеры по всей Эстонии изготовили более 9 тыс. м² сеток. Мы все можем сделать что-нибудь, чтобы помочь Украине выиграть войну", – написал Карис и добавил в пост хештег #SlavaUkraini.
Он отметил, что надел для этой работы футболку, которую получил в подарок от президента Владимира Зеленского.
Made camouflage netting for Ukrainian defenders with my team. Volunteers all over Estonia have made over 9,000 square meters to help Ukraine. We all can do something to help Ukraine win the war.— Alar Karis (@AlarKaris) August 18, 2022
Wore the shirt that I received as a gift from President @ZelenskyyUA. #SlavaUkraini pic.twitter.com/B2qrhfK7fR
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины, а также готовит предложения к ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ.
С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, говорил Карис 13 апреля во время визита в Киев.