Президент Эстонии поучаствовал в плетении маскировочной сетки для ВСУ

Карис (в центре) был в футболке, подаренной президентом Украины Фото: Alar Karis / Twitter

"Со своей командой сделал маскировочную сетку для украинских защитников. В помощь Украине волонтеры по всей Эстонии изготовили более 9 тыс. м² сеток. Мы все можем сделать что-нибудь, чтобы помочь Украине выиграть войну", – написал Карис и добавил в пост хештег #SlavaUkraini.

Он отметил, что надел для этой работы футболку, которую получил в подарок от президента Владимира Зеленского.

Made camouflage netting for Ukrainian defenders with my team. Volunteers all over Estonia have made over 9,000 square meters to help Ukraine. We all can do something to help Ukraine win the war.

Wore the shirt that I received as a gift from President @ZelenskyyUA. #SlavaUkraini pic.twitter.com/B2qrhfK7fR — Alar Karis (@AlarKaris) August 18, 2022

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