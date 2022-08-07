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Премьер Эстонии о причинах войны в Украине: Безнаказанность преступлений коммунизма

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Каллас: Мы должны сделать все возможное, чтобы все, кто стоит за агрессией и массовыми преступлениями против Украины, были наказаны
Каллас: Мы должны сделать все возможное, чтобы все, кто стоит за агрессией и массовыми преступлениями против Украины, были наказаны
Фото: EPA

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что одной из главных причин войны в Украине является безнаказанность преступлений коммунистического режима. Об этом она сказала 6 августа в Швейцарии на церемонии получения Европейской премии политической культуры, сообщило ERR.

Премию, присужденную швейцарским фондом Ханса Рингье, Каллас вручили "за ее политическую смелость в противостоянии российской агрессии и за влиятельную роль в обеспечении решительного ответа западных стран".

В своей благодарственной речи Каллас отметила, что Эстония воспользовалась "небольшим окном возможностей" после освобождения от советской оккупации, чтобы вернуть себе место в демократическом мире.

"Сегодня у свободного мира есть окно возможностей остановить российский империализм. Мы стали свидетелями огромных перемен в политике стран Запада. Но эти изменения – только начало, и они должны быть устойчивыми. Агрессор не изменил и не отменил своих преступных целей. Это означает, что мы не можем сделать ни одного шага назад. Наоборот, нам нужно двигаться вперед, и важные изменения в нашей политике должны стать постоянными", – сказала премьер-министр.

По словам Каллас, "безнаказанность преступлений коммунистического режима" является одной из главных причин того, что мир снова столкнулся с разрушительной войной и геноцидом на европейской земле.

Она уверена, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает на безнаказанность.

"Поэтому мы тем более должны сделать все возможное, чтобы все, кто стоит за агрессией и массовыми преступлениями против Украины, были наказаны", – подчеркнула Каллас.

Она добавила, что в дополнение к расследованию военных преступлений необходимо создать специальный международный трибунал для привлечения Кремля к ответственности за преступление агрессии.

"На карту поставлена судьба не только одной суверенной и храброй европейской нации. Весь порядок, основанный на правилах, находится под ударом. Если агрессия где-то окупает себя, то это приглашение продолжить ее в другом месте", – сказала Каллас.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины, а также готовит предложения к ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ.

С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, говорил президент страны Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев.

Теги: Владимир Путин, Эстония, коммунизм, война России против Украины, Кая Каллас
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