Премьер Эстонии о причинах войны в Украине: Безнаказанность преступлений коммунизма

Премию, присужденную швейцарским фондом Ханса Рингье, Каллас вручили "за ее политическую смелость в противостоянии российской агрессии и за влиятельную роль в обеспечении решительного ответа западных стран".
В своей благодарственной речи Каллас отметила, что Эстония воспользовалась "небольшим окном возможностей" после освобождения от советской оккупации, чтобы вернуть себе место в демократическом мире.
"Сегодня у свободного мира есть окно возможностей остановить российский империализм. Мы стали свидетелями огромных перемен в политике стран Запада. Но эти изменения – только начало, и они должны быть устойчивыми. Агрессор не изменил и не отменил своих преступных целей. Это означает, что мы не можем сделать ни одного шага назад. Наоборот, нам нужно двигаться вперед, и важные изменения в нашей политике должны стать постоянными", – сказала премьер-министр.
По словам Каллас, "безнаказанность преступлений коммунистического режима" является одной из главных причин того, что мир снова столкнулся с разрушительной войной и геноцидом на европейской земле.
Она уверена, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает на безнаказанность.
"Поэтому мы тем более должны сделать все возможное, чтобы все, кто стоит за агрессией и массовыми преступлениями против Украины, были наказаны", – подчеркнула Каллас.
Она добавила, что в дополнение к расследованию военных преступлений необходимо создать специальный международный трибунал для привлечения Кремля к ответственности за преступление агрессии.
"На карту поставлена судьба не только одной суверенной и храброй европейской нации. Весь порядок, основанный на правилах, находится под ударом. Если агрессия где-то окупает себя, то это приглашение продолжить ее в другом месте", – сказала Каллас.
Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины, а также готовит предложения к ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ.
С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, говорил президент страны Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев.