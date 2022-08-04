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Правительство Эстонии решило убрать все советских памятники из публичного пространства

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В Эстонии насчитывается от 200 до 400 советских памятников
В Эстонии насчитывается от 200 до 400 советских памятников
Фото: wikimapia.org

Правительство Эстонии на заседании 4 августа согласилось с тем, что советские памятники нужно убрать из публичного пространства как можно скорее. Об этом заявила на пресс-конференции премьер страны Кая Каллас, сообщает EER.

По ее словам, конкретное время и порядок сноса памятников зависят от готовности и логистического плана местных органов власти. Всего в Эстонии насчитывается от 200 до 400 таких памятников.

Каллас отметил, что все те, у кого такие памятники есть на частной территории, могут сами их переместить.

Отдельно она говорила о советском танке в городе Нарва. Ежегодно к этому танку возлагали цветы к 9 мая или во время свадеб. Из-за слухов о его возможном сносе в городе разгорелся скандал, местные жители стали приходить к танку в попытках не допустить сноса.

Каллас заявила, что поскольку местные власти города не занимается вопросом этого памятника, то "эстонское государство и правительство должны сами принять это решение, чтобы переместить этот и другие памятники, имеющие символическую ценность".

"Важно подчеркнуть, что поминовение усопших никоим образом не запрещено и не будет запрещено, но это должно быть сделано там, где есть правильное место, то есть на кладбище, где это можно сделать достойно. Танк – это орудие убийства, это не мемориальный объект, и из этих же танков на улицах Украины убивают людей", – сказала Каллас.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, а также готовит предложения к ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ.

21 июля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что к концу года нужно убрать все расположенные на территории Эстонии советские памятники, отмечает ERR.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СССР, памятник, Эстония, Кая Каллас
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