Правительство Эстонии решило убрать все советских памятники из публичного пространства

По ее словам, конкретное время и порядок сноса памятников зависят от готовности и логистического плана местных органов власти. Всего в Эстонии насчитывается от 200 до 400 таких памятников.

Каллас отметил, что все те, у кого такие памятники есть на частной территории, могут сами их переместить.

Отдельно она говорила о советском танке в городе Нарва. Ежегодно к этому танку возлагали цветы к 9 мая или во время свадеб. Из-за слухов о его возможном сносе в городе разгорелся скандал, местные жители стали приходить к танку в попытках не допустить сноса.

Каллас заявила, что поскольку местные власти города не занимается вопросом этого памятника, то "эстонское государство и правительство должны сами принять это решение, чтобы переместить этот и другие памятники, имеющие символическую ценность".

"Важно подчеркнуть, что поминовение усопших никоим образом не запрещено и не будет запрещено, но это должно быть сделано там, где есть правильное место, то есть на кладбище, где это можно сделать достойно. Танк – это орудие убийства, это не мемориальный объект, и из этих же танков на улицах Украины убивают людей", – сказала Каллас.