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После демонтажа советского памятника Эстония подверглась мощной кибератаке

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За атакой на Эстонию стоит российская группировка под названием Killnet
За атакой на Эстонию стоит российская группировка под названием Killnet
Фото: depositphotos.com

После демонтажа танка-памятника в Нарве и других советских монументов Эстония подверглась самым масштабным с 2007 года российским кибератакам. Об этом 17 августа сообщил заместитель вице-канцлера по цифровому развитию министерства экономики и коммуникаций Эстонии Луука Кристьян Ильвес в Facebook.

"Вчера [16 августа] Эстония подверглась самым масштабным кибератакам, с которыми мы сталкивались с 2007 года. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор", – написал он.

По совам Ильвеса, атаки были малоэффективны, работа эстонских онлайн-служб не прерывалась.

"За некоторыми краткими и незначительными исключениями веб-сайты оставались полностью доступными в течение дня. Нападение осталось практически незамеченным в Эстонии", – добавил он.

https://www.facebook.com/luukas.ilves/posts/pfbid02KThEntkxbCJBDMGHytuMKTsp4fnvjGZqd3m7yi4FQgj4wpYyJJCD3qRr9dX3q3gYl

Как сообщает ERR, отдел рассмотрения киберинцидентов RIA в течение суток выявил 24 зараженных вредоносными программами веб-сайта и сервера, через которые предпринимались попытки атаковать и заражать устройства эстонских интернет-пользователей. В ходе мониторинга были обнаружены 137 устройств, зараженных вредоносными программами, об этом сообщили интернет-провайдерам.

Также по данным RIA, было совершено 12 DDoS-атак на различные государственные учреждения или их сайты и четыре DDoS-атаки на организации частного сектора, через которые также хотели атаковать ту или иную государственную службу. Восемь DDoS-атак были направлены на конкретные веб-сайты, и в восьми атаках была предпринята попытка забить пропускную способность канала передачи данных. В девяти атаках воздействие не было обнаружено, а в семи атаках могло произойти прерывание обслуживания на несколько минут.

Кроме того, команда эстонской компьютерной группы реагирования на чрезвычайные ситуации CERT-EE была предупреждена о восьми фишинговых страницах, которые пытались получить информацию об электронной почте и банковских счетах людей.

От DDoS-атак пострадала компания SK ID Solutions, которая отвечает за работу в Эстонии ID-карты, мобильного ID и Smart-ID. Глава SK Калев Пихл сообщил, что атака привела к кратковременным перебоям в обслуживании.

Как отмечает ERR, за атакой стоит российская группировка под названием Killnet, которая этой весной уже атаковала киберцентр НАТО и вмешивалась в киберучения Locked Shields.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, а также готовит предложения к ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ.

Мощная кибератака на Эстонию произошла после того, как 16 августа правительство страны начало демонтаж советского памятника (танка) в городе Нарва. 83% жителей этого города – русские по национальности, они активно выступали против демонтажа.

21 июля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что к концу года нужно убрать все расположенные на территории Эстонии советские памятники, отмечает ERR.

Кроме того, с 18 августа граждане РФ с туристическими шенгенскими визами, выданными Эстонией, больше не смогут въезжать в страну.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Эстония, хакеры, кибервойна, кибератака
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