После демонтажа советского памятника Эстония подверглась мощной кибератаке

За атакой на Эстонию стоит российская группировка под названием Killnet Фото: depositphotos.com

"Вчера [16 августа] Эстония подверглась самым масштабным кибератакам, с которыми мы сталкивались с 2007 года. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор", – написал он.

По совам Ильвеса, атаки были малоэффективны, работа эстонских онлайн-служб не прерывалась.

"За некоторыми краткими и незначительными исключениями веб-сайты оставались полностью доступными в течение дня. Нападение осталось практически незамеченным в Эстонии", – добавил он.

Как сообщает ERR, отдел рассмотрения киберинцидентов RIA в течение суток выявил 24 зараженных вредоносными программами веб-сайта и сервера, через которые предпринимались попытки атаковать и заражать устройства эстонских интернет-пользователей. В ходе мониторинга были обнаружены 137 устройств, зараженных вредоносными программами, об этом сообщили интернет-провайдерам.

Также по данным RIA, было совершено 12 DDoS-атак на различные государственные учреждения или их сайты и четыре DDoS-атаки на организации частного сектора, через которые также хотели атаковать ту или иную государственную службу. Восемь DDoS-атак были направлены на конкретные веб-сайты, и в восьми атаках была предпринята попытка забить пропускную способность канала передачи данных. В девяти атаках воздействие не было обнаружено, а в семи атаках могло произойти прерывание обслуживания на несколько минут.

Кроме того, команда эстонской компьютерной группы реагирования на чрезвычайные ситуации CERT-EE была предупреждена о восьми фишинговых страницах, которые пытались получить информацию об электронной почте и банковских счетах людей.

От DDoS-атак пострадала компания SK ID Solutions, которая отвечает за работу в Эстонии ID-карты, мобильного ID и Smart-ID. Глава SK Калев Пихл сообщил, что атака привела к кратковременным перебоям в обслуживании.

Как отмечает ERR, за атакой стоит российская группировка под названием Killnet, которая этой весной уже атаковала киберцентр НАТО и вмешивалась в киберучения Locked Shields.