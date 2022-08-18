После демонтажа советского памятника Эстония подверглась мощной кибератаке

"Вчера [16 августа] Эстония подверглась самым масштабным кибератакам, с которыми мы сталкивались с 2007 года. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор", – написал он.
По совам Ильвеса, атаки были малоэффективны, работа эстонских онлайн-служб не прерывалась.
"За некоторыми краткими и незначительными исключениями веб-сайты оставались полностью доступными в течение дня. Нападение осталось практически незамеченным в Эстонии", – добавил он.
Как сообщает ERR, отдел рассмотрения киберинцидентов RIA в течение суток выявил 24 зараженных вредоносными программами веб-сайта и сервера, через которые предпринимались попытки атаковать и заражать устройства эстонских интернет-пользователей. В ходе мониторинга были обнаружены 137 устройств, зараженных вредоносными программами, об этом сообщили интернет-провайдерам.
Также по данным RIA, было совершено 12 DDoS-атак на различные государственные учреждения или их сайты и четыре DDoS-атаки на организации частного сектора, через которые также хотели атаковать ту или иную государственную службу. Восемь DDoS-атак были направлены на конкретные веб-сайты, и в восьми атаках была предпринята попытка забить пропускную способность канала передачи данных. В девяти атаках воздействие не было обнаружено, а в семи атаках могло произойти прерывание обслуживания на несколько минут.
Кроме того, команда эстонской компьютерной группы реагирования на чрезвычайные ситуации CERT-EE была предупреждена о восьми фишинговых страницах, которые пытались получить информацию об электронной почте и банковских счетах людей.
От DDoS-атак пострадала компания SK ID Solutions, которая отвечает за работу в Эстонии ID-карты, мобильного ID и Smart-ID. Глава SK Калев Пихл сообщил, что атака привела к кратковременным перебоям в обслуживании.
Как отмечает ERR, за атакой стоит российская группировка под названием Killnet, которая этой весной уже атаковала киберцентр НАТО и вмешивалась в киберучения Locked Shields.
Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, а также готовит предложения к ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ.
Мощная кибератака на Эстонию произошла после того, как 16 августа правительство страны начало демонтаж советского памятника (танка) в городе Нарва. 83% жителей этого города – русские по национальности, они активно выступали против демонтажа.
21 июля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что к концу года нужно убрать все расположенные на территории Эстонии советские памятники, отмечает ERR.
Кроме того, с 18 августа граждане РФ с туристическими шенгенскими визами, выданными Эстонией, больше не смогут въезжать в страну.