Эстония демонтирует советские памятники в русскоговорящем городе Нарва

Как сообщает СМИ, в целях обеспечения безопасности полиция ввела комендантский час вблизи памятников: закрыли дороги для транспорта и пешеходов. На месте работают два крана Сил обороны и военный тягач.

По информации департамента полиции и пограничной охраны, на месте монумента также будут работать так называемые "диалоговые" полицейские, которые будут разговаривать с людьми как на эстонском, так и на русском языках. Там отметили, их задача – предотвращать конфликты.

После демонтажа танка правительство планирует снести еще несколько советских памяток, "в общей сложности семь памятников, установленных в Нарве и Нарва-Йыэсуу".

Как заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, памятники демонтируют "в интересах общественного порядка". Он отметил, что в то время, когда Россия ведет "геноцидную войну против Украины и пытается разрушить основы европейской архитектуры безопасности", Эстония не можем позволить себе допустить внутренние разногласия. По его словам, памятники были построены для "прославления повторной оккупации Эстонии, и им не место в общественном пространстве".