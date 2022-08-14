"Балтийское море станет внутренним морем НАТО". Эстония и Финляндия хотят интегрировать береговую оборону и закрыть Финский залив от РФ

По словам министра, Финляндия и Эстония договорились, что после того, как Финляндия станет членом НАТО, страны объединят, среди прочего, свою береговую оборону.
"Мы должны интегрировать свои ракетные комплексы береговой обороны. Дальность действия эстонских и финских ракет больше, чем ширина Финского залива. Это означает, что мы объединим нашу противоракетную оборону и будем делиться друг с другом всей информацией", – сказал Певкур.
Министр подчеркнул, что это решение позволить закрыть Финский залив для российских военных кораблей.
"Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Ситуация изменится", – отметил он.
По его словам, осенью и в следующем году будет составлен новый план обороны Эстонии и всего Балтийского региона с учетом вступления Финляндии в НАТО.
Певкур также сообщил, что правительство Эстонии приняло решение закупить новое оружие на €800 млн – в том числе, приобрести в США противотанковые ракеты, новые противобереговые ракеты, ракетные установки HIMARS.
Кроме того, минобороны Эстонии и Пентагон ведут переговоры о размещении в Эстонии дополнительных вооружений.
Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за открытого вторжения России в Украину обсуждалась с апреля.
18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.
5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс.
Каждая страна НАТО должна ратифицировать вступление скандинавских стран в оборонительный союз. Парламентская ассамблея НАТО в Twitter сообщала в начале августа, что менее чем за месяц вступление Швеции и Финляндии в Альянс ратифицировали 23 страны из необходимых 30.