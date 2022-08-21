"Верил в нас до того, как это стало трендом". Минобороны Украины опубликовало мем про Javelin и черепашек-ниндзя

Украина покупала у США комплексы Javelin еще до начала полномасштабной войны Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Спасибо, Javelin! Ты поверил в нас задолго до того, как это стало трендом", – говорится в сообщении.

Мем сделан по шаблону "Черепашки-ниндзя и мастер Сплинтер" – ставший популярным фан-арт к мультсериалу впервые опубликовала в 2017 году японская художница Puna Nezuki. На верхней части картинки учитель ведет маленьких Донателло, Микеланджело, Рафаэля и Леонардо за руки. На нижней – уже взрослые черепашки идут, поддерживая постаревшего наставника.

В версии Минобороны, "наставник" – Javelin, которые США согласились продавать Украине еще в 2018 году, а "черепашки" – тяжелое вооружение, которое предоставили или пообещали Украине западные страны после полномасштабного вторжения России: комплексы ПВО IRIS-T, противокорабельные ракеты Harpoon, противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные системы залпового огня HIMARS.

Thank you, Javelin! You believed in us long before it became a trend. pic.twitter.com/eVM1Tf47Sv — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 20, 2022

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