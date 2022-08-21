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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Верил в нас до того, как это стало трендом". Минобороны Украины опубликовало мем про Javelin и черепашек-ниндзя

Украина покупала у США комплексы Javelin еще до начала полномасштабной войны
Украина покупала у США комплексы Javelin еще до начала полномасштабной войны
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Мем, посвященный временам, когда Украина уже получала от союзников противотанковые комплексы Javelin, но еще не тяжелое вооружение, Министерство обороны Украины 20 августа опубликовало в Twitter.

"Спасибо, Javelin! Ты поверил в нас задолго до того, как это стало трендом", – говорится в сообщении.

Мем сделан по шаблону "Черепашки-ниндзя и мастер Сплинтер" – ставший популярным фан-арт к мультсериалу впервые опубликовала в 2017 году японская художница Puna Nezuki. На верхней части картинки учитель ведет маленьких Донателло, Микеланджело, Рафаэля и Леонардо за руки. На нижней – уже взрослые черепашки идут, поддерживая постаревшего наставника.

В версии Минобороны, "наставник" – Javelin, которые США согласились продавать Украине еще в 2018 году, а "черепашки" – тяжелое вооружение, которое предоставили или пообещали Украине западные страны после полномасштабного вторжения России: комплексы ПВО IRIS-T, противокорабельные ракеты Harpoon, противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные системы залпового огня HIMARS.

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Контекст:

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогал в подготовке украинских военных.

1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Javelin Украине30 апреля в американском ведомстве заявили, что противотанковые ракетные комплексы уже доставили в Украину. 22 мая в Украине впервые испытали Javelin

Об использовании Javelin в ходе боевых действий на востоке Украины сообщал в ноябре 2021 года начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. они, наряду с дронами турецкого производства [Bayraktar]... обладают значительным психологическим сдерживающим фактором, заставляя россиян дважды подумать перед атакой" В штабе Объединенных сил эту информацию отрицали.

После начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года Украина активно применяла Javelin и другое западное вооружение против захватчиков. 

Теги: оружие, Министерство обороны Украины, вооружение, военная помощь, мем, Минобороны, война России против Украины, Javelin
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