"Верил в нас до того, как это стало трендом". Минобороны Украины опубликовало мем про Javelin и черепашек-ниндзя

"Спасибо, Javelin! Ты поверил в нас задолго до того, как это стало трендом", – говорится в сообщении.
Мем сделан по шаблону "Черепашки-ниндзя и мастер Сплинтер" – ставший популярным фан-арт к мультсериалу впервые опубликовала в 2017 году японская художница Puna Nezuki. На верхней части картинки учитель ведет маленьких Донателло, Микеланджело, Рафаэля и Леонардо за руки. На нижней – уже взрослые черепашки идут, поддерживая постаревшего наставника.
В версии Минобороны, "наставник" – Javelin, которые США согласились продавать Украине еще в 2018 году, а "черепашки" – тяжелое вооружение, которое предоставили или пообещали Украине западные страны после полномасштабного вторжения России: комплексы ПВО IRIS-T, противокорабельные ракеты Harpoon, противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные системы залпового огня HIMARS.
Thank you, Javelin! You believed in us long before it became a trend. pic.twitter.com/eVM1Tf47Sv— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 20, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогал в подготовке украинских военных.
1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Javelin Украине. 30 апреля в американском ведомстве заявили, что противотанковые ракетные комплексы уже доставили в Украину. 22 мая в Украине впервые испытали Javelin
Об использовании Javelin в ходе боевых действий на востоке Украины сообщал в ноябре 2021 года начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. они, наряду с дронами турецкого производства [Bayraktar]... обладают значительным психологическим сдерживающим фактором, заставляя россиян дважды подумать перед атакой" В штабе Объединенных сил эту информацию отрицали.
После начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года Украина активно применяла Javelin и другое западное вооружение против захватчиков.