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03 августа, 2022
 
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Супергерой, д'Артаньян, конкурент Винника, "две-три недели". Подборка мемов про Арестовича

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3 августа Арестовичу исполняется 47 лет
3 августа Арестовичу исполняется 47 лет
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 3 августа отмечает день рождения. Ему исполняется 47 лет. Арестович неоднократно становился героем шуток и мемов. Некоторые из них публиковал сам. Издание "ГОРДОН" предлагает подборку.

Предметом шуток об Арестовиче часто является его спокойная манера подачи военных сводок и анализа политической и социальной жизни, а также своеобразный юмор и самоирония.

"Смотреть Арестовича, чтобы не тратить деньги на психолога", – говорится в одном из мемов.

По этому поводу пошутил и сам Арестович. Он разместил свое фото с надписью: "На нас летит пять ядерных бомб, значит, у них осталось на пять меньше. Сохраняем спокойствие".

Арестовича изобразили и в образе Супергероя.

А сам советник Офиса президента показал себя в образе д'Артаньяна.

"Вот. А все, кто меня не любит, эээ… канальи. Тысяча чертей", – написал он.

Отдельная группа мемов об Арестовиче посвящена его высказыванию о сроке "две-три недели". Его он неоднократно употребил в отношении окончания активной фазы войны России против Украины. Он уточнял, что подразумевал окончание определенных фаз.

"Так когда же Украину примут в ЕС? – задал вопрос у себя на странице Арестович. И дал ответ в виде картинки с пресловутым сроком.

Арестович за плечами имеет актерский опыт. Одна из исполненных им ролей – певица Люся Зайцева в фильме "Не бойся, я рядом". На фото, которое Арестович опубликовал сам, фото его в образе Люси прикреплено к стакану для чаевых, вероятно, в одном из кафетериев.

"Вот думаю, сколько закинуть", – сыронизировал советник офиса президента Украины.

На фото Арестовича за ноутбуком, названном "Вечерняя аналитика", также фигурирует этот срок – "две-три недели".

В шутках также обыгрывают привлекательность Арестовича для женского пола. Так, его представили как конкурента любимца женщин, украинского певца Олега Винника.

Еще в одном меме показали, какой бы была реакция Винника на то, что его поклонницы ушли к Арестовичу.

Сам Арестович также шутил на эту тему. В одном из постов он разместил фото мужчины и женщины, лежащих в постели спиной друг к другу.

Фото сопровождают плашки с прописанными мыслями героев, как в комиксах.

– Снова об этом Арестовиче думает.
– Наверное, снова меня с Арестовичем сравнивает.

Теги: Украина, юмор, Алексей Арестович, мем, советник, прикол, комикс, фото, комиксы, психолог
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