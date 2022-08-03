Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его семейных снимков

"47. Дедушка старенький, но ему еще не все равно. А не все равно ему на людей и весь мир. И пусть специфическими путями, но дедушка еще поборется, чтобы сделать этот мир лучше. Любовь к миру, любовь к людям, заботу о них не сымитировать, не изобразить, не подделать. В частности, когда я выхожу к микрофону, то реально ставлю себе задачу заслонить вас от черноты, с которой лезет к нам в души война. А когда организовываю занятия – провести к свету. И люди прекрасно чувствуют, что и как на самом деле. Вот и весь секрет. Спасибо вам, люди, что вы есть. И миру спасибо. И Богу – особенно. Отлично идет, на взлет", – написал он.

Арестович в последнее время не публикует снимки с семьей. Но в его архиве есть фото с женой и дочерью Вероникой.

Также Арестович показывал селфи-снимок с сыном Александром. Фото датируется 2018 годом.

"Эти простые ребята из Киева в чрезвычайно упорной борьбе выиграли международную олимпиаду среди 206 стран мира на звание лучшего Арестовича, с большим отрывом овладев вторым и третьим местом", – юморил нынешний советник главы Офиса президента Украины.

К 43-летию Арестович размешал романтическое фото с супругой.

Еще одно фото Арестовича с женой датируется тем же годом.