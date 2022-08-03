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03 августа, 2022
 
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Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его семейных снимков

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Арестович: Отлично идет, на взлет
Арестович: Отлично идет, на взлет
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 3 августа, в свой день рождения, разместил в Facebook селфи-снимок и высказался о своем возрасте. В последнее время Арестович не размещает семейные снимки в соцсетях. Издание "ГОРДОН" публикует подборку из архива советника главы Офиса президента.

"47. Дедушка старенький, но ему еще не все равно. А не все равно ему на людей и весь мир. И пусть специфическими путями, но дедушка еще поборется, чтобы сделать этот мир лучше. Любовь к миру, любовь к людям, заботу о них не сымитировать, не изобразить, не подделать. В частности, когда я выхожу к микрофону, то реально ставлю себе задачу заслонить вас от черноты, с которой лезет к нам в души война. А когда организовываю занятия – провести к свету. И люди прекрасно чувствуют, что и как на самом деле. Вот и весь секрет. Спасибо вам, люди, что вы есть. И миру спасибо. И Богу – особенно. Отлично идет, на взлет", – написал он.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0XH68c7wZqcHVKtq2zMYPY6MM1e6nsQYrxfmS21MVXvqsBWV7B8wCpF3NTs6ArJoKl

Арестович в последнее время не публикует снимки с семьей. Но в его архиве есть фото с женой и дочерью Вероникой.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2037010859696317&set=a.353058151424938&type=3

Также Арестович показывал селфи-снимок с сыном Александром. Фото датируется 2018 годом.

"Эти простые ребята из Киева в чрезвычайно упорной борьбе выиграли международную олимпиаду среди 206 стран мира на звание лучшего Арестовича, с большим отрывом овладев вторым и третьим местом", – юморил нынешний советник главы Офиса президента Украины.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0SvhpwkkQNniqvqVcks1nUuviAwaHZk67Y7Zy5CToEWzEAyt64eXFAQNguVmCKUNbl

К 43-летию Арестович размешал романтическое фото с супругой.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0bci6b4rJoVFVrLm4rX1GfmynK8FmD1oinCh6AMoU84FBAoWejwARhTyFTNcX2b69l

Еще одно фото Арестовича с женой датируется тем же годом.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02VJkCmwUUF83whnn6pLevAz4proXjtE4vTPPKafGxi4JtHsMic9BU53H6VARAtaiJl

Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

1 декабря 2020 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.

Арестович женат на нынешней супруге с 2015 года. У него также есть дочь Аэлита от прошлых отношений.

Теги: война, Алексей Арестович, дети, советник, любовь, селфи, семья, фото
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