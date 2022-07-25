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25 июля, 2022
 
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"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин

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Арестович прокомментировал шутку о своей персоне
Арестович прокомментировал шутку о своей персоне
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 22 июля в Instagram поделился снимком мужчины и женщины, лежащих в постели спиной друг к другу.

Фото сопровождают плашки с прописанными мыслями героев, как в комиксах.

"Снова об этом Арестовиче думает", – указано возле снимка женщины.

"Наверное, снова меня с Арестовичем сравнивает", – написано возле изображения мужчины.

Арестович сопроводил снимок собственным высказыванием.

"Чтобы стоял в каждом доме", – написал он.

Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.

Теги: Алексей Арестович, женщины, комикс, фото, комиксы, мужчины, постель
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