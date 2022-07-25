"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин

Фото сопровождают плашки с прописанными мыслями героев, как в комиксах.
"Снова об этом Арестовиче думает", – указано возле снимка женщины.
"Наверное, снова меня с Арестовичем сравнивает", – написано возле изображения мужчины.
Арестович сопроводил снимок собственным высказыванием.
"Чтобы стоял в каждом доме", – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.