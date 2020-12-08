Писательница Карпа в день своого 40-летия обнародовала откровенные снимки

По словам 40-летней украинской писательницы Ирены Карпы, сейчас она нравится себе больше, чем 20 лет назад.

Проживающая в Париже (Франция) украинская писательница, певица и телеведущая Ирена Карпа 8 декабря, в день своего 40-летия, в Instagram разместила серию черно-белых откровенных снимков, на которых запечатлена полуобнаженной.

"Предупреждаю, если хоть одна сволочь ляпнет: "В 40 жизнь только начинается", прокляну. Ну так что это такое? Жизни до этого, значит, не было, а теперь возьмет и начнется?" – написала она.

Писательница подчеркнула, что ей больше нравится вид лица и тела в нынешнем возрасте, чем то, как они выглядели 20 лет назад.

"Люблю свое прожитое. Все эти 40 штук оборотов Земли вокруг Солнца", – заявила Карпа.

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Карпа родилась в 1980 году в Черкассах. Первая книга писательницы "Знес Паленого" была издана в 2002 году. С октября 2015 года Карпа является первым секретарем по вопросам культуры посольства Украины во Франции.

Писательница воспитывает двух дочерей – Корену-Джию (2010) и Кайю (2011).