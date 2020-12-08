Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2020
 
Новости

Писательница Карпа в день своого 40-летия обнародовала откровенные снимки

По словам 40-летней украинской писательницы Ирены Карпы, сейчас она нравится себе больше, чем 20 лет назад.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Карпа: Люблю свое прожитое
Карпа: Люблю свое прожитое
Фото: qarpa / Instagram

Проживающая в Париже (Франция) украинская писательница, певица и телеведущая Ирена Карпа 8 декабря, в день своего 40-летия, в Instagram разместила серию черно-белых откровенных снимков, на которых запечатлена полуобнаженной. 

"Предупреждаю, если хоть одна сволочь ляпнет: "В 40 жизнь только начинается", прокляну. Ну так что это такое? Жизни до этого, значит, не было, а теперь возьмет и начнется?" – написала она.

Писательница подчеркнула, что ей больше нравится вид лица и тела в нынешнем возрасте, чем то, как они выглядели 20 лет назад.

"Люблю свое прожитое. Все эти 40 штук оборотов Земли вокруг Солнца", – заявила Карпа.

Карпа родилась в 1980 году в Черкассах. Первая книга писательницы "Знес Паленого" была издана в 2002 году. С октября 2015 года Карпа является первым секретарем по вопросам культуры посольства Украины во Франции.

Писательница воспитывает двух дочерей – Корену-Джию (2010) и Кайю (2011).

Теги: Ирэна Карпа, фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Трамп: Если мы не искореним ужасную фальсификацию на выборах 2020 года, у нас больше не будет страны
  Трамп: Если мы не искореним ужасную фальсификацию на выборах 2020 года, у нас больше не будет страны
Наталия ДВАЛИ
"Ни за одну страну не бывает так стыдно, как за мою собственную". Кто из известных уехал из России после 2014-го. Список
"Ни за одну страну не бывает так стыдно, как за мою собственную". Кто из известных уехал из России после 2014-го. Список
Наталия ДВАЛИ
  Илларионов: Дурицкая весьма откровенно, учитывая опасения, назвала тех, кто, по ее мнению, убил Бориса Немцова
  Илларионов: Дурицкая весьма откровенно, учитывая опасения, назвала тех, кто, по ее мнению, убил Бориса Немцова
Андрей ИЛЛАРИОНОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Похож на Бабкину", "Зачем женщину вылепили?", "Выглядит как ровесник". В сети обсуждают совместное фото Баскова с Леонтьевым
"Похож на Бабкину", "Зачем женщину вылепили?", "Выглядит как ровесник". В сети обсуждают совместное фото Баскова с Леонтьевым
Организаторы "Мисс Украина Вселенная" объявили имя победительницы. Видео
Организаторы "Мисс Украина Вселенная" объявили имя победительницы. Видео
"Хочется еще достигать в своей профессии высот". Барский рассказал о своих доходах во время пандемии
"Хочется еще достигать в своей профессии высот". Барский рассказал о своих доходах во время пандемии
"Вечеринка с алкоголем и оливье". EL Кравчук рассказал, как отпразднует с Данилко Новый год
"Вечеринка с алкоголем и оливье". EL Кравчук рассказал, как отпразднует с Данилко Новый год
Писательница Карпа в день своого 40-летия обнародовала откровенные снимки
Писательница Карпа в день своого 40-летия обнародовала откровенные снимки
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
Режиссер Лавренчук: Я уехал из РФ, исходя из политической позиции. И сегодня не могу нарадоваться этому
Режиссер Лавренчук: Я уехал из РФ, исходя из политической позиции. И сегодня не могу нарадоваться этому
"Очень цепляет", "Чувство, что проживаешь день вместе с вами". The Hardkiss показали фанам закулисье съемок нового клипа
"Очень цепляет", "Чувство, что проживаешь день вместе с вами". The Hardkiss показали фанам закулисье съемок нового клипа
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Эти ощущения останутся со мной навсегда". Alyosha показала старших братьев
"Эти ощущения останутся со мной навсегда". Alyosha показала старших братьев
Мама 34-летнего Клопотенко обеспокоена, что он до сих пор не женат
Мама 34-летнего Клопотенко обеспокоена, что он до сих пор не женат
Режиссер Лавренчук: Я живу один, это можно назвать целибатом. А любовь к другому человеку не имеет пола
Режиссер Лавренчук: Я живу один, это можно назвать целибатом. А любовь к другому человеку не имеет пола
"Копия мамы, глазки и взгляд мамочки", "Ангелочек", "Маленькое золотце". Дочь Пугачевой и Галкина сыграла на пианино
"Копия мамы, глазки и взгляд мамочки", "Ангелочек", "Маленькое золотце". Дочь Пугачевой и Галкина сыграла на пианино
Директор Алибасова рассказал о его самочувствии после передозировки "Виагрой"
Директор Алибасова рассказал о его самочувствии после передозировки "Виагрой"
Каминская из "НеАнгелов" рассказала, как ей удалось сохранить семью
Каминская из "НеАнгелов" рассказала, как ей удалось сохранить семью
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS