Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram

Проживающая во Франции украинская писательница Ирэна Карпа предупредила подписчиков, что в случае, если они получат странные сообщения от ее имени, то должны помнить, что их отправляла не она.

Проживающая в Париже (Франция) украинская писательница, певица и телеведущая Ирэна Карпа 20 ноября на своей странице в Facebook заявила, что ее страницу в Instagram взломали, а затем удалили.

"У меня "хакнули" Instagram. Если какие-то странные вещи будут приходить, это не я. Как вернуть страницу?" – написала она.

Вскоре писательница уточнила, что страница была удалена.

Карпа родилась в 1980 году в Черкассах. Первая книга писательницы "Знес Паленого" была издана в 2002 году. С октября 2015 года Карпа является первым секретарем по вопросам культуры посольства Украины во Франции.

Писательница воспитывает двух дочерей – Корена-Джиа (2010) и Кайя (2011).