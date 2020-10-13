"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram

По словам супруги украинского артиста Сергея Бабкина, блогера Снежаны Бабкиной, она потеряла доступ к странице, когда пыталась ее верифицировать.

У супруги украинского певца Сергея Бабкина, блогера Снежаны Бабкиной злоумышленники похитили доступ к аккаунту в Instagram. Об этом Бабкин написал 13 октября на своей странице в Instagram, обнародовав видеообращение супруги.

"У меня только что украли Instagram. Я сижу сейчас и плачу, не знаю, что делать", – заявила Бабкина на камеру.

Она отметила, что несколько дней назад подала заявку на верификацию своей страницы и 13 октября получила письмо с одобрением. Бабкина выполнила ряд предложенных действий, активизировала страницу, ввела полученный на телефон код и после этого потеряла доступ к своей странице.

"Через минуту – такая вспышка, все исчезает, и все", – описала она происходящее.

Бабкина отметила, что злоумышленники уже удалили всю информацию с ее профиля.

"Не знаю, кому писать, что делать. Никто не может зайти на страницу из моей команды. Я уже все перепробовала", – подытожила она.

Сергей и Снежана Бабкины оформили отношения в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, исполнился год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – 10, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

Сейчас страница Бабкиной в Instagram недоступна.