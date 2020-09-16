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16 сентября, 2020
 
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Жена Бабкина в странной позе рассказала о достижениях лета

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина актриса Снежана Бабкина рассказала, чем лето 2020 года отличалось от предыдущих.

Снежана Бабкина: Лето, утро, йога идеальное начало новой недели
Снежана Бабкина: Лето, утро, йога – идеальное начало новой недели
Фото: snezhana_babkina / Instagram

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина актриса Снежана Бабкина на своей странице в Instagram разместила фото в одной из асан йоги.

"Лето, утро, йога – идеальное начало новой недели. Лето 2020-го было самым быстрым за все мои 35. Поделюсь с вами, что особенного было за эти три месяца", – написала она 14 сентября.

В список Бабкина включила первый день рождения своего сына Елисея и лето в Харькове, а не на море, выход двух синглов ("Спалах" и "Бомба-ракета").

"В нашей семье появился третий кот! Отправили детей в лагерь на море. Заболели COVID-19. Выздоровели!" – отметила Бабкина.

Она также добавила, что летом закончила кормить сына грудью и вернулась в прежнюю форму.

Сергей и Снежана Бабкины оформили отношения в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, исполнился год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – 10, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

8 июля Снежане Бабкиной исполнилось 35 лет.

Теги: Сергей Бабкин, актриса, Снежана Бабкина
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