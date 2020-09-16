Жена Бабкина в странной позе рассказала о достижениях лета

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина актриса Снежана Бабкина на своей странице в Instagram разместила фото в одной из асан йоги.
"Лето, утро, йога – идеальное начало новой недели. Лето 2020-го было самым быстрым за все мои 35. Поделюсь с вами, что особенного было за эти три месяца", – написала она 14 сентября.
В список Бабкина включила первый день рождения своего сына Елисея и лето в Харькове, а не на море, выход двух синглов ("Спалах" и "Бомба-ракета").
"В нашей семье появился третий кот! Отправили детей в лагерь на море. Заболели COVID-19. Выздоровели!" – отметила Бабкина.
Она также добавила, что летом закончила кормить сына грудью и вернулась в прежнюю форму.
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Лето, утро, йога- идеальное начало новой недели * Лето 2020 было самым быстрым за все мои 35. Поделюсь с вами, что особенного было за эти 3 месяца: * отметили годик ЛИСёнку и мои 35! * всё лето провели с детьми, практически не выезжая из Харькова * впервые мы не поехали отдыхать на море * выпустили 2 сингла- «СПАЛАХ» и «БОМБА-РАКЕТА» * сняли на эти песни 2 потрясающих видео. Кто не видел, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! * в нашей семье появился 3 кот!!! * отправили детей в лагерь на море * заболели COVID-19 * выздоровели!!! * закончила кормить грудью * вернулась в прежнюю форму!! * провела 4 поток Марафона « Люби Себя Sнежно» * Создала Марафон про Отношения «Люби Его Sнежно» Старт 16 Октября!!! @snezhno_marafon Чем запомнилось Вам Ваше Лето 2020? * #снежанабабкина #yogatime #лето2020
Сергей и Снежана Бабкины оформили отношения в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, исполнился год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – 10, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.
8 июля Снежане Бабкиной исполнилось 35 лет.