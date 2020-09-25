"Фото – огонь". Жена Бабкина засветила соски

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина актриса Снежана Бабкина на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в нюдовой майке, под которой выделяются соски. Бабкина заявила, что попала в теневой бан в Instagram.
"Проверка связи! Всем доброе утро, друзья! Вчера моя страница попала в теневой бан. Спасибо всем моим "доброжелателям" за это. Будьте счастливы! А мы прорвемся!" – написала она.
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* ПРОВЕРКА СВЯЗИ * Всем доброе утро, Друзья! Вчера моя страница попала в ТЕНЕВОЙ БАН * Спасибо всем моим «ДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ» за это. Будьте Счастливы! * А мы прорвёмся!! * Если вы видите этот пост, поставьте пожалуйста * и оставьте любой комментарий под этим постом * И если вас не затруднит- поставьте * на крайние мои 3-5 поста. Только с Вашей помощью я смогу Вернуться * Заранее Благодарю Вас * На пару дней я ухожу и останавливаю активность страницы!!! Ищите меня в Инстаграм @snezhno_marafon *
"Фото – огонь", –отметила подписчица olenashablii.
Сергей и Снежана Бабкины оформили отношения в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, исполнился год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – 10, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.
8 июля Снежане Бабкиной исполнилось 35 лет.