"Лучший фильтр для тела и души!". Бабкин показал свою реакцию на поцелуй жены

Украинский музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана позировали в лучах рассветного солнца.

Бабкин: Находите в каждом моменте свое идеальное для тела и души! Фото: babkin_official / Instagram

Украинский музыкант Сергей Бабкин показал в Instagram фото, на котором запечатлен в объятиях супруги, Снежаны Бабкиной. Он широко улыбается, подмигивая при этом.

"На рассвете. Солнце – лучший фильтр для тела и души! Поцелуй – лучший фильтр для тела и души! Любимая Снежана Бабкина – лучший фильтр для тела и души! Идеально! Находите в каждом моменте свое идеальное для тела и души!" – написал он.

Сергей и Снежана Бабкины поженились в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, исполнился год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – девять, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.