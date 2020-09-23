"Лучший фильтр для тела и души!". Бабкин показал свою реакцию на поцелуй жены

Украинский музыкант Сергей Бабкин показал в Instagram фото, на котором запечатлен в объятиях супруги, Снежаны Бабкиной. Он широко улыбается, подмигивая при этом.
"На рассвете. Солнце – лучший фильтр для тела и души! Поцелуй – лучший фильтр для тела и души! Любимая Снежана Бабкина – лучший фильтр для тела и души! Идеально! Находите в каждом моменте свое идеальное для тела и души!" – написал он.
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На рассвете * Солнце- лучший фильтр для тела и души! Поцелуй- лучший фильтр для тела и души! Любимая @snezhana_babkina - лучший фильтр для тела и души! Идеально!! * Находите в каждом моменте своё Идеальное для тела и души! * #сергейбабкин #снежанабабкина #рассвет #любовь #тепло
Сергей и Снежана Бабкины поженились в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, исполнился год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – девять, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.