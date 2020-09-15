"Бомба-ракета". Бабкин показал бэкстейдж съемок клипа в Харькове и области. Видео
Украинский музыкант Сергей Бабкин на своем YouTube-канале показал, как проходили съемки его клипа на песню "Бомба-ракета". В шестиминутном мини-фильме показали, как на протяжении трех дней проходили съемки ролика. "Как артисты надевали на себя 30-килограммовые костюмы? Какие слова находил режиссер, чтобы превратить Сергея и Снежану в своих персонажей? Ответы на все эти вопросы – в видео", – говорится в описании. Съемки проходили в Харькове и Харьковской области. В один из съемочных дней произошел курьез. В поле с подсолнухами все они отвернулись в другую сторону. Пришлось больше часа искать такое же поле с развернутыми в нужном направлении цветами.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.