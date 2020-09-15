Бульвар Шоубиз
 
15 сентября, 2020
 
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"Бомба-ракета". Бабкин показал бэкстейдж съемок клипа в Харькове и области. Видео

Украинский музыкант Сергей Бабкин на своем YouTube-канале показал, как проходили съемки его клипа на песню "Бомба-ракета". В шестиминутном мини-фильме показали, как на протяжении трех дней проходили съемки ролика. "Как артисты надевали на себя 30-килограммовые костюмы? Какие слова находил режиссер, чтобы превратить Сергея и Снежану в своих персонажей? Ответы на все эти вопросы – в видео", – говорится в описании. Съемки проходили в Харькове и Харьковской области. В один из съемочных дней произошел курьез. В поле с подсолнухами все они отвернулись в другую сторону. Пришлось больше часа искать такое же поле с развернутыми в нужном направлении цветами.

 
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Клип снимали на протяжении трех дней
Клип снимали на протяжении трех дней
Скриншот: Сергей Бабкин / YouTube

видео

Видео: Сергей Бабкин / YouTube
Теги: видео, клип, Сергей Бабкин, музыкант, ролик
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