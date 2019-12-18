"Лис". Бабкин представил черно-белый ролик. Видео

Украинский музыкант Сергей Бабкин на своем YouTube-канале презентовал видео на песню "Лис". В черно-белом ролике певец после репетиции остается в пустой студии, где под гитару исполняет композицию. Далее в кадре появляется изображение звездного неба. Бабкин танцует на фоне галактического свечения, а в финале оказывается стоящим на сцене. Режиссер, оператор, монтаж – Павел Алдошин, автор песни "Лис" – Сергей Бабкин.
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