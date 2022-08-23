Резников обсудил с министром обороны Нидерландов военную поддержку Украины

Резников поблагодарил свою нидерландскую коллегу за поддержку Украины в борьбе с агрессией России Фото: mil.gov.ua

Как отметили в ведомстве, стороны обсудили вопрос усиления возможностей сил обороны Украины путем реализации двусторонних проектов в оборонной сфере.

Во время встречи главы оборонных ведомств обговорили неотложные направления сотрудничества, которые касаются подготовки личного состава ВСУ и проведения тренировочных миссий, вопросов разминирования деоккупированных территорий, а также реабилитации и восстановления раненых украинских защитников и помощь Нидерландов в создании центров реабилитации.

Резников поблагодарил свою нидерландскую коллегу за поддержку Украины в борьбе с агрессией России.

"Благодарен за общую дружбу, которая длится долгое время. Я высоко ценю участие Нидерландов во встречах контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Верю в прогресс нашего дальнейшего сотрудничества, которое принесет пользу нашим военным на поле боя. Мы должны совместно побеждать коварного агрессора", – подчеркнул министр.

Оллонгрен рассказала о своих впечатлениях от посещения разрушенных российскими оккупантами городов Киевской области.

"Я ехала по Украине и любовалась живописными украинскими городами. Однако увиденное в Буче, Ирпене и Гостомеле меня поразило. Россия совершила преступления. Поэтому наша цель – поддерживать Украину, ваших защитников и быть с вашим народом до победного конца в борьбе за свободу, – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)