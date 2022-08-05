22 украинца со сложными ранениями из-за российских обстрелов отправили лечиться в Германию, Нидерланды и Норвегию – Минздрав

В ведомстве отметили, что из-за постоянных обстрелов прифронтовых зон и ракетных ударов инфраструктура восточных и южных регионов повреждена. Поэтому оказывать медицинскую помощь на этих территориях сложно и необходима медицинская эвакуация.

"В настоящее время среди пациентов: люди со сложными минно-взрывными ранениями из разных областей Украины, в том числе ребенок из Николаева, взрослые пациенты из Харькова и прифронтовых территорий. Вместе с ними есть и онкопациенты из Одесской области, которые нуждаются в неотложном специализированном лечении", – говорится в сообщении.

Сначала пациенты прибыли во Львовскую область, где им была оказана необходимая медицинская помощь. После того, как их состояние стабилизировалось, людей вывезли за границу в специализированные клиники Европы для продолжения лечения.