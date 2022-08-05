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22 украинца со сложными ранениями из-за российских обстрелов отправили лечиться в Германию, Нидерланды и Норвегию – Минздрав

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Тяжелораненых и онкопациентов вывезли лечиться за границу
Тяжелораненых и онкопациентов вывезли лечиться за границу
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Минздрав Украины и Еврокомиссия эвакуировали 22 украинца, пострадавших от российских обстрелов, на специализированное лечение в клиники Германии, Нидерландов и Норвегии. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

В ведомстве отметили, что из-за постоянных обстрелов прифронтовых зон и ракетных ударов инфраструктура восточных и южных регионов повреждена. Поэтому оказывать медицинскую помощь на этих территориях сложно и необходима медицинская эвакуация.

"В настоящее время среди пациентов: люди со сложными минно-взрывными ранениями из разных областей Украины, в том числе ребенок из Николаева, взрослые пациенты из Харькова и прифронтовых территорий. Вместе с ними есть и онкопациенты из Одесской области, которые нуждаются в неотложном специализированном лечении", – говорится в сообщении. 

Сначала пациенты прибыли во Львовскую область, где им была оказана необходимая медицинская помощь. После того, как их состояние стабилизировалось, людей вывезли за границу в специализированные клиники Европы для продолжения лечения.

Контекст:

23 марта первая леди Украины Елена Зеленская, сообщила, что более 300 украинских онкобольных детей на фоне российского вторжения отправили на лечение в клиники Европы, США и Канады.

В апреле нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий сообщал, что после вторжения РФ из Украины выехало на лечение более 100 детей со спинальной мышечной атрофией.

НорвегияГермания и Польша принимают на лечение не только гражданских, но и раненых бойцов из Украины.

Теги: Германия, Харьков, Министерство здравоохранения, Николаев, Нидерланды, Еврокомиссия, Норвегия, эвакуация, раненые, лечение, онкология, Минздрав
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