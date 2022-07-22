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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Швейцария примет на лечение раненых из Украины, но не военных

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Швейцария отказалась от лечения украинских военных, но согласна принять гражданских
Швейцария отказалась от лечения украинских военных, но согласна принять гражданских
Фото: depositphotos.com (архив)

Швейцария решила принять на лечение раненых из Украины, пока речь идет о детях, сообщил 20 июля в эфире канала SRF посол Украины Артем Рыбченко.

Дипломат рассказал RTS, что посольство Украины в Швейцарии 19 июля обратилось к швейцарскому правительству с просьбой принять раненых украинцев. По его словам, речь только о гражданских.

Такая просьба, сказал Рыбченко, была адресована не только Швейцарии, но и "всем демократическим странам – партнерам" Украины.

Как отмечает RTS, посольство подало еще одну заявку – о лечении детей, и федеральное ведомство здравоохранения Швейцарии одобрило прием 155 детей с серьезными проблемами со здоровьем. Для Швейцарии "нет проблем" в лечении гражданских, говорят в ведомстве.

Swissinfo пишет, что Украина обязалась гарантировать, что "военные не будут допущены к оказанию такой медицинской помощи, что не ставит под сомнение швейцарский нейтралитет".

Контекст:

8 июля газета Tages-Anzeiger сообщила, что Швейцария отказалась лечить раненых украинских солдат в медицинских учреждениях, ссылаясь на свой нейтральный статус. Решение подверглось критике внутри страны, пишет Neue Zürcher Zeitung.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Швейцария, военные, раненые, война России против Украины
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