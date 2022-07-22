Швейцария примет на лечение раненых из Украины, но не военных

Дипломат рассказал RTS, что посольство Украины в Швейцарии 19 июля обратилось к швейцарскому правительству с просьбой принять раненых украинцев. По его словам, речь только о гражданских.

Такая просьба, сказал Рыбченко, была адресована не только Швейцарии, но и "всем демократическим странам – партнерам" Украины.

Как отмечает RTS, посольство подало еще одну заявку – о лечении детей, и федеральное ведомство здравоохранения Швейцарии одобрило прием 155 детей с серьезными проблемами со здоровьем. Для Швейцарии "нет проблем" в лечении гражданских, говорят в ведомстве.

Swissinfo пишет, что Украина обязалась гарантировать, что "военные не будут допущены к оказанию такой медицинской помощи, что не ставит под сомнение швейцарский нейтралитет".