Швейцария отказалась лечить раненых украинских солдат – СМИ

Отказ распространяется и на мирных жителей, пострадавших от войны Фото: ЕРА

По данным издания, в мае с соответствующим запросом к правительству обратился Евроатлантический центр реагирования на стихийные бедствия при НАТО, который координирует международную эвакуацию военных Вооруженных сил Украины.

Некоторые кантоны Швейцарии были готовы принять раненых бойцов, но федеральное ведомство здравоохранения и МИД Швейцарии наложили вето, говорится в статье.

Аргументируя это решение, власти сослались на Женевскую и Гаагскую конвенции, согласно которым нейтральные страны должны гарантировать, что после выздоровления бойцы больше не будут участвовать в военных действиях.

Принимающая страна должна интернировать их, то есть лишить свободы передвижения до окончания войны. Швейцария не может гарантировать соблюдение этих условий, сообщает Tages Anzeiger.

Правительство страны также отказалось лечить мирных жителей, "так как отличить их от военнослужащих практически невозможно, учитывая, что многие гражданские лица добровольно берут в руки оружие, защищая страну", цитируют позицию властей журналисты.