Швейцария запретила Германии и Дании передавать Украине боеприпасы и БТР

Швейцария получила запросы от Германии и Дании на передачу военной техники Украине. Запрос Германии касается 12 400 единиц 35-миллиметровых боеприпасов производства Швейцарии для самоходных зенитных орудий Gepard и колесных БТР Piranha III, которые изначально были закуплены Данией и хранились в Германии после их вывода из эксплуатации.

Запрос Дании касается 22 колесных БТР Piranha III швейцарского производства.

"В соответствии с законом о военной технике запросы на экспорт военной техники не могут быть удовлетворены, если страна-получатель участвует в международном вооруженном конфликте. Россия и Украина вовлечены в такой конфликт", – заявили в правительстве.

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