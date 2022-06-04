Швейцария запретила Германии и Дании передавать Украине боеприпасы и БТР

Швейцария получила запросы от Германии и Дании на передачу военной техники Украине. Запрос Германии касается 12 400 единиц 35-миллиметровых боеприпасов производства Швейцарии для самоходных зенитных орудий Gepard и колесных БТР Piranha III, которые изначально были закуплены Данией и хранились в Германии после их вывода из эксплуатации.
Запрос Дании касается 22 колесных БТР Piranha III швейцарского производства.
"В соответствии с законом о военной технике запросы на экспорт военной техники не могут быть удовлетворены, если страна-получатель участвует в международном вооруженном конфликте. Россия и Украина вовлечены в такой конфликт", – заявили в правительстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
После этого страны Запада объявляли о новых пакетах военной помощи Украине.