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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Вадима Новинского оказал помощь запорожским больницам на 15,1 млн грн

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На территории Запорожской области идут активные боевые действия, и больницы региона круглосуточно оказывают помощь военнослужащим, раненым, переселенцам и населению города и области
На территории Запорожской области идут активные боевые действия, и больницы региона круглосуточно оказывают помощь военнослужащим, раненым, переселенцам и населению города и области
Фото: zv.zp.ua

Фонд Вадима Новинского закупил аппараты внешней фиксации для хирургического лечения травм и ранений в больницы Запорожья. Общая сумма поставки составила 15,1 млн грн, сообщили 20 июля в пресс-службе фонда.

В организации напомнили, что на территории Запорожской области идут активные боевые действия и больницы региона круглосуточно помогают военнослужащим, раненым, переселенцам и населению города и области. Чаще всего врачи сталкиваются с необходимостью лечить огнестрельные ранения. В Фонд Вадима Новинского с просьбой помочь с покупкой аппаратов внешней фиксации обратился исполком горсовета Запорожья, сообщили в пресс-службе.

"В настоящее время хирурги часто и эффективно в своей работе используют аппараты внешней фиксации. 30–40% раненых нуждаются в их применении. Они должны быть всегда в резерве учреждений здравоохранения города, – рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. – Мы выражаем благодарность Вадиму Новинскому за оказанную помощь. Он прекрасно понимает всю сложность и опасность ситуации в городе в связи с военным положением. Это не первый раз, когда бизнес группы Smart Holding и его фонд приходят на помощь Запорожью, жителям города и области".

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В фонде сообщили, что в апреле оказали гуманитарную помощь области на 5 млн грн, а также закупили в ЕС партию оборудованных машин скорой помощи. Первые девять автомобилей передали областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"В марте по запросу запорожской городской власти фондом было приобретено 60 аппаратов вакуумной терапии и 1050 комплектов расходных материалов к ним на сумму более 15 млн грн для городской больницы экстренной и медицинской помощи и городской больницы №9. Ранее фонд откликнулся на призыв городских властей Запорожья о предоставлении финансовой помощи подразделениям территориальной обороны. На счет благотворительного фонда, созданного для этих нужд, перечислено $500 тыс. Общая сумма, выделенная Вадимом Новинским на гуманитарные проекты с 24 февраля, составила около 700 млн грн", – сообщили в пресс-службе.

Теги: Запорожье, Вадим Новинский, помощь, раненые, хирургия, больница, благотворительность, лечение, благотворительный фонд , война России против Украины, больницы, врачи, ранение, здравоохранение, травмы
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