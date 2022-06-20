Компания "Метинвест" доставила в больницы медикаменты и оборудование на 80 млн грн

Медицинские препараты и расходные материалы поступают в Украину в том числе в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" Фото: Метінвест / Facebook

В Каменское по запросу медиков скорой помощи привезли четыре специальных прибора для терапии ранений. Чтобы больницы получали то, что им действительно нужно, "Метинвест" в координации со специалистами сферы здравоохранения прорабатывает запрос медучреждений и определяет перечень необходимых препаратов.

"Мы благодарны группе "Метинвест", которая сегодня помогает обеспечить госпитали необходимыми препаратами и инструментами для качественного лечения и скорейшего выздоровления наших пациентов", – отметил и.о. директора Криворожской городской больницы №17 Юрий Черновол.

Также в Украину поступают медицинские препараты и расходные материалы в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", созданного группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. Сумма помощи медучреждениям составляет €238 тыс. – первую партию предоставили больницам Запорожья и Каменского, так как эти города стали центрами приема беженцев и пострадавших из регионов активных боевых действий.

"Врачи наравне с военными круглосуточно спасают жизнь украинцев. Группа "Метинвест" вместе с акционерами Ринатом Ахметовым и Вадимом Новинским ведет масштабную работу по обеспечению медиков всем необходимым. Также мы начали помощь больницам в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", чтобы больше людей получили поддержку", – отметил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.