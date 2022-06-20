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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Компания "Метинвест" доставила в больницы медикаменты и оборудование на 80 млн грн

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Медицинские препараты и расходные материалы поступают в Украину в том числе в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"
Медицинские препараты и расходные материалы поступают в Украину в том числе в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"
Фото: Метінвест / Facebook

Врачи Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Мирнограда, Покровска и Каменского получили от "Метинвеста" медикаменты, расходные материалы и оборудование общей стоимостью около 80 млн грн, об этом 20 июня сообщили в пресс-службе компании.

В Каменское по запросу медиков скорой помощи привезли четыре специальных прибора для терапии ранений. Чтобы больницы получали то, что им действительно нужно, "Метинвест" в координации со специалистами сферы здравоохранения прорабатывает запрос медучреждений и определяет перечень необходимых препаратов.

"Мы благодарны группе "Метинвест", которая сегодня помогает обеспечить госпитали необходимыми препаратами и инструментами для качественного лечения и скорейшего выздоровления наших пациентов", – отметил и.о. директора Криворожской городской больницы №17 Юрий Черновол.

Также в Украину поступают медицинские препараты и расходные материалы в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", созданного группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. Сумма помощи медучреждениям составляет €238 тыс. – первую партию предоставили больницам Запорожья и Каменского, так как эти города стали центрами приема беженцев и пострадавших из регионов активных боевых действий.

"Врачи наравне с военными круглосуточно спасают жизнь украинцев. Группа "Метинвест" вместе с акционерами Ринатом Ахметовым и Вадимом Новинским ведет масштабную работу по обеспечению медиков всем необходимым. Также мы начали помощь больницам в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", чтобы больше людей получили поддержку", – отметил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Контекст:

С начала войны бизнес СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали более 2,4 млрд грн в поддержку Украины и украинцев. Значительную часть средств составляет гуманитарная помощь мирным украинцам – продукты, лекарства, вещи первой необходимости, эвакуация, шелтеры и так далее, а также создание крупнейшего архива свидетельств украинцев о событиях войны против РФ.

Теги: Запорожье, медицина, СКМ, лекарства, Метинвест, гуманитарная помощь, Авдеевка, Фонд Рината Ахметова, Каменское, Покровск, больницы, здравоохранение, Мирноград, Юрий Рыженков
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