"Уже никакого Киева, Одессы, русского языка". Гончаренко заявил, что Эрдоган привез в Украину предложение Путина о перемирии и переговорах

"Эрдоган привез предложение Путина о перемирии и начале переговоров. Подробности предложения не могу озвучивать. Но мы отказались. И правильно поступили. Все хорошо. "Зрады" нет", – подчеркнул нардеп.
Он отметил, что "в РФ сбавили обороты".
"В условиях уже нет никаких Киева, Одессы, русского языка и так далее. Но и это нам не подходит", – заявил Гончаренко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Во время визита во Львов 18 августа Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать в Турции его встречу с Путиным.
Зеленский заявил, что не верит в готовность России к переговорам.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля. Он повторил эту же оценку 16 августа.