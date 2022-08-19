"Уже никакого Киева, Одессы, русского языка". Гончаренко заявил, что Эрдоган привез в Украину предложение Путина о перемирии и переговорах

Гончаренко заявил, что украинская сторона отказалась от предложения, которое передал Эрдоган (на фото) Фото: ЕРА

"Эрдоган привез предложение Путина о перемирии и начале переговоров. Подробности предложения не могу озвучивать. Но мы отказались. И правильно поступили. Все хорошо. "Зрады" нет", – подчеркнул нардеп.

Он отметил, что "в РФ сбавили обороты".

"В условиях уже нет никаких Киева, Одессы, русского языка и так далее. Но и это нам не подходит", – заявил Гончаренко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Во время визита во Львов 18 августа Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать в Турции его встречу с Путиным.

Зеленский заявил, что не верит в готовность России к переговорам.