Переговоры с РФ – это игра в "русскую рулетку" с полным барабаном – Подоляк

"Переговоры с Россией – игра в "русскую рулетку" с полным барабаном и роковым финалом для всех. Продолжение войны, террора и криминального шантажа", – написал он в Twitter 19 августа.
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил ключевые параметры для переговорного процесса, отметил Подоляк. Главное условие для переговоров – вывод российских войск из всех территорий Украины, подчеркнул он.
Переговори з * – гра в «російську рулетку» з повним барабаном та фатальним фіналом для всіх. Продовження війни, терору та кримінального шантажу.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 19, 2022
Ключові параметри переговорного процесу озвучив @ZelenskyyUa. Головна умова – виведення окупаційних ru-військ з усіх * територій.
Это условие Зеленский озвучивал вчера после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда. Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Последний очный раунд переговоров состоялся 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Среди прочего, стороны обсудили вопрос о международных гарантиях безопасности для Украины, сообщили в Офисе президента.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский.
3 августа спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.