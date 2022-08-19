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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Переговоры с РФ – это игра в "русскую рулетку" с полным барабаном – Подоляк

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Главное условие для переговоров вывод российских войск из всех территорий Украины, подчеркнул Подоляк
Главное условие для переговоров – вывод российских войск из всех территорий Украины, подчеркнул Подоляк
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сравнивает переговоры с Россией с игрой в "русскую рулетку".

"Переговоры с Россией – игра в "русскую рулетку" с полным барабаном и роковым финалом для всех. Продолжение войны, террора и криминального шантажа", – написал он в Twitter 19 августа.  

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил ключевые параметры для переговорного процесса, отметил Подоляк. Главное условие для переговоров – вывод российских войск из всех территорий Украины, подчеркнул он. 

Это условие Зеленский озвучивал вчера после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда. Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Последний очный раунд переговоров состоялся 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Среди прочего, стороны обсудили вопрос о международных гарантиях безопасности для Украины, сообщили в Офисе президента.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский. 

3 августа спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, Михаил Подоляк
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