Переговоры с РФ – это игра в "русскую рулетку" с полным барабаном – Подоляк

"Переговоры с Россией – игра в "русскую рулетку" с полным барабаном и роковым финалом для всех. Продолжение войны, террора и криминального шантажа", – написал он в Twitter 19 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил ключевые параметры для переговорного процесса, отметил Подоляк. Главное условие для переговоров – вывод российских войск из всех территорий Украины, подчеркнул он.

Переговори з * – гра в «російську рулетку» з повним барабаном та фатальним фіналом для всіх. Продовження війни, терору та кримінального шантажу.

Ключові параметри переговорного процесу озвучив @ZelenskyyUa. Головна умова – виведення окупаційних ru-військ з усіх * територій. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 19, 2022

Это условие Зеленский озвучивал вчера после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.