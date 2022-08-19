"Этот вопрос нам не безразличен". Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров с Зеленским и генсеком ООН обсудили обмен военнопленных

Эрдоган, Зеленский и Гутерриш в ходе встречи во Львове скоординировали действия по ключевым вопросам, отметили в МИД Украины Фото: tccb.gov.tr

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров сообщил Эрдоган, его цитирует сайт президента Турции.

"Во время встречи мы обсудили вопросы обмена военнопленными и наши инициативы. Хочу сказать, что этот вопрос нам не безразличен. Я считаю, что те, кто следит за этим, пытаются ответить на вопрос, что произошел с обменом пленными", – сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что итоги переговоров во Львове он обсудит с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский, Эрдоган и Гутерриш в ходе встречи во Львове скоординировали действия по ключевым вопросам и договорились, кто что делает дальше, отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Эрдоган и Зеленский во Львове общались в том числе тет-а-тет. Два президента обсуждали ситуацию на ЗАЭС, увеличение объемов экспорта украинского продовольствия, оборонное сотрудничество и вопросы освобождения украинских военнопленных. Как отметил Кулеба, встреча длилась дольше, чем планировалось. Он остался рад этим фактом.

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