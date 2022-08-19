"Этот вопрос нам не безразличен". Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров с Зеленским и генсеком ООН обсудили обмен военнопленных

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров сообщил Эрдоган, его цитирует сайт президента Турции.
"Во время встречи мы обсудили вопросы обмена военнопленными и наши инициативы. Хочу сказать, что этот вопрос нам не безразличен. Я считаю, что те, кто следит за этим, пытаются ответить на вопрос, что произошел с обменом пленными", – сказал Эрдоган.
Президент Турции отметил, что итоги переговоров во Львове он обсудит с президентом России Владимиром Путиным.
Зеленский, Эрдоган и Гутерриш в ходе встречи во Львове скоординировали действия по ключевым вопросам и договорились, кто что делает дальше, отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Эрдоган и Зеленский во Львове общались в том числе тет-а-тет. Два президента обсуждали ситуацию на ЗАЭС, увеличение объемов экспорта украинского продовольствия, оборонное сотрудничество и вопросы освобождения украинских военнопленных. Как отметил Кулеба, встреча длилась дольше, чем планировалось. Он остался рад этим фактом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией. Обмены проходили и после этого, в частности 29 июня состоялся самый масштабный из обменов за период с 24 февраля, в ходе которого Украине удалось освободить 144 военнослужащих, 95 из которых – защитники "Азовстали".
Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.
По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщило "Настоящее время".
Олег Котенко – уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, – рассказал 11 июля, что около 7200 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести. 5 августа он сказал, что около 20–25% защитников из этих списков нашли в плену.
В ГУР Минобороны Украины заявили 17 августа, что Украина имеет достаточный обменный фонд для обмена пленными с РФ.