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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эрдоган сказал об окне для договоренностей о мире, но в этом окне – российское оружие – Зеленский

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Как отметил Зеленский, он сказал Эрдогану, что не верит РФ
Как отметил Зеленский, он сказал Эрдогану, что не верит РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не верит в готовность России к переговорам. Об этом он заявил 18 августа на пресс-конференции во Львове после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Запись заявления Зеленского для СМИ опубликовали в Facebook Офиса президента Украины.

"Сегодня господин президент Эрдоган сказал, что эта продовольственная инициатива дает дипломатическое окно для договоренностей о будущем прекращении войны между Украиной и Россией. Я сказал свое мнение господину президенту – что доверия нет Российской Федерации. В этом окне российское оружие. Поэтому я очень удивлен, что они готовы к какому-то миру. Не могут люди, которые убивают, насилуют, ежедневно крылатыми ракетами бьют по нашей гражданской инфраструктуре, хотеть мира. Поэтому сначала, мне кажется, они должны освободить наши территории, а потом... потом будет потом", – сказал Зеленский. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/431857722321892/

Эрдоган на этой же пресс-конференции заявил, что "положительные последствия" соглашения об экспорте украинского продовольствия, которое было подписано в Стамбуле почти месяц назад, "начал ощущать весь мир". 

"Мы обсудили возможности преобразования позитивной атмосферы, возникшей в результате Стамбульского [зернового] соглашения, в прочный мир. Мы подчеркнули, что международное сообщество должно взять на себя большую ответственность за возрождение дипломатического процесса", – сказал он. Эрдоган считает возможным возобновление переговоров между Украиной и РФ на основании договоренностей, достигнутых украинской и российской делегациями в Стамбуле в марте. 

Эрдоган и Зеленский во Львове общались в том числе тет-а-тет. Два президента обсуждали ситуацию на ЗАЭСувеличение объемов экспорта украинского продовольствия, оборонное сотрудничество и вопросы освобождения украинских военнопленных. Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, встреча длилась дольше, чем планировалось. Он остался рад этим фактом.

Кулеба отметил, что ему очень импонирует личная вовлеченность Эрдогана и Гутерриша в процесс. "Неформально подходят, неповерхностно. Действительно искренне сопереживают и хотят решить проблему", – добавил глава МИД.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда. Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Последний очный раунд переговоров состоялся 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Среди прочего, стороны обсудили вопрос о международных гарантиях безопасности для Украины, сообщили в Офисе президента.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский. 

3 августа спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, ООН, переговоры, Стамбул, Владимир Зеленский, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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