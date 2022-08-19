Эрдоган сказал об окне для договоренностей о мире, но в этом окне – российское оружие – Зеленский

Как отметил Зеленский, он сказал Эрдогану, что не верит РФ Фото: president.gov.ua

Запись заявления Зеленского для СМИ опубликовали в Facebook Офиса президента Украины.

"Сегодня господин президент Эрдоган сказал, что эта продовольственная инициатива дает дипломатическое окно для договоренностей о будущем прекращении войны между Украиной и Россией. Я сказал свое мнение господину президенту – что доверия нет Российской Федерации. В этом окне российское оружие. Поэтому я очень удивлен, что они готовы к какому-то миру. Не могут люди, которые убивают, насилуют, ежедневно крылатыми ракетами бьют по нашей гражданской инфраструктуре, хотеть мира. Поэтому сначала, мне кажется, они должны освободить наши территории, а потом... потом будет потом", – сказал Зеленский.

Эрдоган на этой же пресс-конференции заявил, что "положительные последствия" соглашения об экспорте украинского продовольствия, которое было подписано в Стамбуле почти месяц назад, "начал ощущать весь мир".

"Мы обсудили возможности преобразования позитивной атмосферы, возникшей в результате Стамбульского [зернового] соглашения, в прочный мир. Мы подчеркнули, что международное сообщество должно взять на себя большую ответственность за возрождение дипломатического процесса", – сказал он. Эрдоган считает возможным возобновление переговоров между Украиной и РФ на основании договоренностей, достигнутых украинской и российской делегациями в Стамбуле в марте.

Эрдоган и Зеленский во Львове общались в том числе тет-а-тет. Два президента обсуждали ситуацию на ЗАЭС, увеличение объемов экспорта украинского продовольствия, оборонное сотрудничество и вопросы освобождения украинских военнопленных. Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, встреча длилась дольше, чем планировалось. Он остался рад этим фактом.

Кулеба отметил, что ему очень импонирует личная вовлеченность Эрдогана и Гутерриша в процесс. "Неформально подходят, неповерхностно. Действительно искренне сопереживают и хотят решить проблему", – добавил глава МИД.