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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эрдоган считает возможным возобновление переговоров между Украиной и РФ на основании стамбульских договоренностей

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Эрдоган: Международное сообщество должно взять на себя большую ответственность за возрождение дипломатического процесса
Эрдоган: Международное сообщество должно взять на себя большую ответственность за возрождение дипломатического процесса
Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает возможным возобновление переговорного процесса между Украиной и Россией на основании договоренностей, достигнутых в Стамбуле в марте.

Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции во Львове по итогам встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба президента Турции. 

"Мы обсудили возможности преобразования позитивной атмосферы, возникшей в результате Стамбульского соглашения, в прочный мир. Мы подчеркнули, что международное сообщество должно взять на себя большую ответственность за возрождение дипломатического процесса", – заявил Эрдоган. 

Он уверен, что война завершится за столом переговоров. Анкара готова выступить посредником в переговорах, отметил Эрдоган. 

"Господин Зеленский и господин Гутерриш фактически придерживаются того же мнения по этому вопросу. Речь идет о том, чтобы найти самый короткий и справедливый путь к столу переговоров. Я считаю, что можно возобновить переговоры на основе тех параметров, которые были выработаны в марте в Стамбуле", – добавил президент Турции.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда. Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Последний очный раунд переговоров состоялся 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Среди прочего, стороны обсудили вопрос о международных гарантиях безопасности для Украины, сообщили в Офисе президента.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский. 

3 августа спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, Стамбул, Владимир Зеленский, война России против Украины, дипломаты, Антониу Гутерриш, соглашение
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