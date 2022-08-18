Эрдоган считает возможным возобновление переговоров между Украиной и РФ на основании стамбульских договоренностей

Эрдоган: Международное сообщество должно взять на себя большую ответственность за возрождение дипломатического процесса Фото: tccb.gov.tr

Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции во Львове по итогам встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба президента Турции.

"Мы обсудили возможности преобразования позитивной атмосферы, возникшей в результате Стамбульского соглашения, в прочный мир. Мы подчеркнули, что международное сообщество должно взять на себя большую ответственность за возрождение дипломатического процесса", – заявил Эрдоган.

Он уверен, что война завершится за столом переговоров. Анкара готова выступить посредником в переговорах, отметил Эрдоган.

"Господин Зеленский и господин Гутерриш фактически придерживаются того же мнения по этому вопросу. Речь идет о том, чтобы найти самый короткий и справедливый путь к столу переговоров. Я считаю, что можно возобновить переговоры на основе тех параметров, которые были выработаны в марте в Стамбуле", – добавил президент Турции.