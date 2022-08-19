Эрдоган заявил, что предложил Зеленскому и Путину организовать их встречу в Турции

Эрдоган говорил Путину во время визита в Сочи, что готов организовать его встречу с Зеленским.

По словам турецкого лидера, во время встречи с Зеленским во Львове вчера он напомнил о готовности провести такие переговоры. Турция, как заявляет Эрдоган, "продолжит вносить вклад в решение проблемы войны путем дипломатии и переговоров".

Эрдоган и Зеленский встретились во Львове 18 августа, они общались в том числе тет-а-тет. Два президента обсуждали ситуацию на ЗАЭС, увеличение объемов экспорта украинского продовольствия, оборонное сотрудничество и вопросы освобождения украинских военнопленных. Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, встреча длилась дольше, чем планировалось.

На пресс-конференции после переговоров Эрдоган заявил, что считает возможным возобновление переговоров между Украиной и РФ на основании договоренностей, достигнутых украинской и российской делегациями в Стамбуле в марте. Зеленский ответил, что не верит РФ.

"Президент Эрдоган сказал, что эта продовольственная инициатива дает дипломатическое окно для договоренностей о будущем прекращении войны между Украиной и Россией. Я сказал свое мнение господину президенту – что доверия нет к Российской Федерации. В этом окне – российское оружие", – заявил Зеленский. Украина настаивает, что переговоры возможны только после вывода российских войск, подчеркивают в ОП.