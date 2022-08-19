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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эрдоган заявил, что предложил Зеленскому и Путину организовать их встречу в Турции

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Эрдоган вчера встретился с Зеленским во Львове
Эрдоган вчера встретился с Зеленским во Львове
Фото: president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам визита в Украину заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского и главу Кремля Владимира Путина на встречу в Турцию. Об этом он сказал при общении с журналистами на борту самолета, возвращаясь из поездки, пишет Daily Sabah.

Эрдоган говорил Путину во время визита в Сочи, что готов организовать его встречу с Зеленским. 

По словам турецкого лидера, во время встречи с Зеленским во Львове вчера он напомнил о готовности провести такие переговоры. Турция, как заявляет Эрдоган, "продолжит вносить вклад в решение проблемы войны путем дипломатии и переговоров". 

Эрдоган и Зеленский встретились во Львове 18 августа, они общались в том числе тет-а-тет. Два президента обсуждали ситуацию на ЗАЭСувеличение объемов экспорта украинского продовольствия, оборонное сотрудничество и вопросы освобождения украинских военнопленных. Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, встреча длилась дольше, чем планировалось.

На пресс-конференции после переговоров Эрдоган заявил, что считает возможным возобновление переговоров между Украиной и РФ на основании договоренностей, достигнутых украинской и российской делегациями в Стамбуле в марте. Зеленский ответил, что не верит РФ. 

"Президент Эрдоган сказал, что эта продовольственная инициатива дает дипломатическое окно для договоренностей о будущем прекращении войны между Украиной и Россией. Я сказал свое мнение господину президенту – что доверия нет к Российской Федерации. В этом окне – российское оружие", – заявил Зеленский. Украина настаивает, что переговоры возможны только после вывода российских войск, подчеркивают в ОП. 

Контекст:

Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского и быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.

Позднее он повторял это предложение. После начала полномасштабного вторжения РФ Турция заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия

29 марта 2022 года, на второй месяц открытого вторжения российских войск в Украину, в Стамбуле состоялся один из очных раундов переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны. Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, Сочи, вторжение, Владимир Зеленский, встреча
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