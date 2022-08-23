Миру следует демонстрировать солидарность в реакции на агрессию России против Украины – премьер Японии

"Агрессия России против Украины является возмутительным актом, который пошатнул основы международного устройства не только в Европе, но и в Азии. Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины вместе с Крымом и решительно выступает против односторонних попыток изменить статус-кво", – сказал Кисида.

Он отметил, что Япония ввела против России "суровые санкции" и предоставила Украине помощь гуманитарного, финансового и оборонного характера.

"Япония собирается продолжать предоставлять помощь в размере около $1,1 млрд. [...] Поскольку агрессия России против Украины продолжается, международному сообществу очень нужно демонстрировать солидарность в своей реакции [на это]. Как лидер единственной страны – члена G7 в Азии, я говорил с региональными лидерами, например, из Индии и стран Юго-Восточной Азии. В наших переговорах мы пришли к согласию относительно важности соблюдения принципов [...] международного сообщества", – объяснил Кисида.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После открытого вторжения России в Украину Япония приняла у себя 1600 украинцев, сообщал в начале августа посол Украины в Японии Сергей Корсунский.