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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Миру следует демонстрировать солидарность в реакции на агрессию России против Украины – премьер Японии

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Япония намерена предоставлять Украине помощь на сумму около $1,1 млрд, отметил Кисида
Япония намерена предоставлять Украине помощь на сумму около $1,1 млрд, отметил Кисида
Фото: ЕРА

Агрессия России против Украины повлияла на основы международного устройства. Об этом премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил 23 августа в Киеве, выступая по видеосвязи на втором саммите Крымской платформы, который транслировался в YouTube Офиса президента Украины.

"Агрессия России против Украины является возмутительным актом, который пошатнул основы международного устройства не только в Европе, но и в Азии. Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины вместе с Крымом и решительно выступает против односторонних попыток изменить статус-кво", – сказал Кисида.

Он отметил, что Япония ввела против России "суровые санкции" и предоставила Украине помощь гуманитарного, финансового и оборонного характера.

"Япония собирается продолжать предоставлять помощь в размере около $1,1 млрд. [...] Поскольку агрессия России против Украины продолжается, международному сообществу очень нужно демонстрировать солидарность в своей реакции [на это]. Как лидер единственной страны – члена G7 в Азии, я говорил с региональными лидерами, например, из Индии и стран Юго-Восточной Азии. В наших переговорах мы пришли к согласию относительно важности соблюдения принципов [...] международного сообщества", – объяснил Кисида.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После открытого вторжения России в Украину Япония приняла у себя 1600 украинцев, сообщал в начале августа посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, Индия, Япония, санкции, война, оккупация, переговоры, вторжение, саммит, Европа, война России против Украины, финансы, суверенитет, премьер-министр, Крымская платформа, Фумио Кисида
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