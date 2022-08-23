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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина выбрала дипломатию, Россия – войну". Макрон осудил аннексию Крыма и призвал Россию вывести войска из Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свою территорию
Президент Франции Эммануэль Макрон будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свою территорию
Фото: ЕРА

Франция и союзники будут продолжать поддерживать Украину в борьбе за ее суверенитет и территориальную целостность. Об этом 23 августа заявил по видеосвязи президент Франции Эммануэль Макрон на втором саммите Крымской платформы, который транслировался в YouTube Офиса президента Украины с переводом.

"Восемь лет назад Россия нелегально аннексировала часть территории Украины, а именно – Автономную Республику Крым. Таким образом, она нарушила фундаментальную часть права. Франция защищает правила, которые регулируют международные отношения и гарантируют международную безопасность. Именно поэтому Франция всегда поддерживала независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и всегда будет поддерживать", – сказал французский лидер.

Президент Франции также отметил ухудшение гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека на полуострове после его временной оккупации Россией.

"Год назад мы собирались [на первом саммите Крымской платформы] и осудили аннексию Крыма. Украина избрала путь дипломатии, в то время как Россия избрала путь войны и еще раз нарушила основы международного права – начала полномасштабное вторжение 24 февраля", – сказал Макрон.

По его словам, Франция и Европейский союз будут поддерживать борьбу Украины, так как это справедливая борьба за суверенитет, за территориальную целостность. "Наша решимость не изменилась, мы готовы продолжать наши усилия в долгосрочной перспективе", – подчеркнул он.

Также французский лидер отметил, что война России против Украины касается всех стран мира, поскольку она связана с дестабилизацией международного порядка и имеет последствия в энергетической, гуманитарной, продовольственной сферах.

"То, что происходит сегодня, – это не только война в части Европы. Война касается универсальных принципов, то есть нашей возможности жить в мире и дружбе… Суверенитет и территориальная целостность – это фундаментальные, основные ценности и принципы международного порядка. Поэтому я в который раз призываю Россию прекратить военные действия и вывести войска с территории Украины", – резюмировал президент Франции.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.  

В интервью агентству "Укринформ", опубликованном 16 февраля, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что после оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

24 февраля Россия вторглась в Украину, в том числе с территории аннексированного Крымского полуострова.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу", опубликованном 3 августа, заявил, что Украина не откажется от планов деоккупации Крыма при любых сценариях развития войны с Россией.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью "РБК-Украина" заявлял, что Украина будет освобождать Крым военным путем.

Теги: Россия, Крым, Украина, Франция, война, аннексия, вторжение, независимость, Европейский союз, война России против Украины, суверенитет, Эммануэль Макрон, Крымская платформа
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