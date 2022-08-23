"Украина выбрала дипломатию, Россия – войну". Макрон осудил аннексию Крыма и призвал Россию вывести войска из Украины

"Восемь лет назад Россия нелегально аннексировала часть территории Украины, а именно – Автономную Республику Крым. Таким образом, она нарушила фундаментальную часть права. Франция защищает правила, которые регулируют международные отношения и гарантируют международную безопасность. Именно поэтому Франция всегда поддерживала независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и всегда будет поддерживать", – сказал французский лидер.
Президент Франции также отметил ухудшение гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека на полуострове после его временной оккупации Россией.
"Год назад мы собирались [на первом саммите Крымской платформы] и осудили аннексию Крыма. Украина избрала путь дипломатии, в то время как Россия избрала путь войны и еще раз нарушила основы международного права – начала полномасштабное вторжение 24 февраля", – сказал Макрон.
По его словам, Франция и Европейский союз будут поддерживать борьбу Украины, так как это справедливая борьба за суверенитет, за территориальную целостность. "Наша решимость не изменилась, мы готовы продолжать наши усилия в долгосрочной перспективе", – подчеркнул он.
Также французский лидер отметил, что война России против Украины касается всех стран мира, поскольку она связана с дестабилизацией международного порядка и имеет последствия в энергетической, гуманитарной, продовольственной сферах.
"То, что происходит сегодня, – это не только война в части Европы. Война касается универсальных принципов, то есть нашей возможности жить в мире и дружбе… Суверенитет и территориальная целостность – это фундаментальные, основные ценности и принципы международного порядка. Поэтому я в который раз призываю Россию прекратить военные действия и вывести войска с территории Украины", – резюмировал президент Франции.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
В интервью агентству "Укринформ", опубликованном 16 февраля, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что после оккупации РФ превратила Крым в военную базу.
24 февраля Россия вторглась в Украину, в том числе с территории аннексированного Крымского полуострова.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу", опубликованном 3 августа, заявил, что Украина не откажется от планов деоккупации Крыма при любых сценариях развития войны с Россией.
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью "РБК-Украина" заявлял, что Украина будет освобождать Крым военным путем.