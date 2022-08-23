Драги: Борьба за Крым – часть борьбы за освобождение Украины. Италия с вами в борьбе против вторжения России

"Российская оккупация полуострова в марте 2014 года была неприемлемым актом агрессии, безусловным грубым нарушением международного права. [...] Мы глубоко обеспокоены ухудшением ситуации на полуострове Крым и выступаем вместе с крымскотатарской общиной против насилия и несправедливости, от которых она страдает. Борьба за Крым является частью борьбы за освобождение Украины", – сказал он.
Премьер Италии отметил, что Россия милитаризовала украинский полуостров и "продолжает использовать Крым для создания военного давления на другие территории, в частности на города Николаев и Одесса".
"Россия должна прекратить свою незаконную оккупацию, жесткие нападения на гражданских лиц. Италия продолжит поддерживать Украину. Мы с вами в вашей борьбе против вторжения России. Мы с вами в этой борьбе за восстановление территориальной целостности Украины, защиты вашей демократии и независимости", – подчеркнул Драги.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.
На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.
В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.
Второй саммит Крымской платформы проходит 23 августа 2022 года в смешанном формате – большинство политиков выступают по видеосвязи.
На саммите присутствуют представители крымскотатарского народа, в том числе глава Меджлиса Рефат Чубаров и один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.