Драги: Борьба за Крым – часть борьбы за освобождение Украины. Италия с вами в борьбе против вторжения России

"Российская оккупация полуострова в марте 2014 года была неприемлемым актом агрессии, безусловным грубым нарушением международного права. [...] Мы глубоко обеспокоены ухудшением ситуации на полуострове Крым и выступаем вместе с крымскотатарской общиной против насилия и несправедливости, от которых она страдает. Борьба за Крым является частью борьбы за освобождение Украины", – сказал он.

Премьер Италии отметил, что Россия милитаризовала украинский полуостров и "продолжает использовать Крым для создания военного давления на другие территории, в частности на города Николаев и Одесса".

"Россия должна прекратить свою незаконную оккупацию, жесткие нападения на гражданских лиц. Италия продолжит поддерживать Украину. Мы с вами в вашей борьбе против вторжения России. Мы с вами в этой борьбе за восстановление территориальной целостности Украины, защиты вашей демократии и независимости", – подчеркнул Драги.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.