ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Драги: Борьба за Крым – часть борьбы за освобождение Украины. Италия с вами в борьбе против вторжения России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российская оккупация Крыма была актом агрессии, подчеркнул Драги
Российская оккупация Крыма была актом агрессии, подчеркнул Драги
Фото: ЕРА

Италия продолжит поддерживать Украину в ее борьбе против России и считает незаконной оккупацию Россией Крыма. Об этом премьер-министр Италии Марио Драги заявил 23 августа в Киеве на втором саммите Крымской платформы, который транслируется в YouTube Офиса президента Украины. Драги включался по видеосвязи.

"Российская оккупация полуострова в марте 2014 года была неприемлемым актом агрессии, безусловным грубым нарушением международного права. [...] Мы глубоко обеспокоены ухудшением ситуации на полуострове Крым и выступаем вместе с крымскотатарской общиной против насилия и несправедливости, от которых она страдает. Борьба за Крым является частью борьбы за освобождение Украины", – сказал он.

Премьер Италии отметил, что Россия милитаризовала украинский полуостров и "продолжает использовать Крым для создания военного давления на другие территории, в частности на города Николаев и Одесса".

"Россия должна прекратить свою незаконную оккупацию, жесткие нападения на гражданских лиц. Италия продолжит поддерживать Украину. Мы с вами в вашей борьбе против вторжения России. Мы с вами в этой борьбе за восстановление территориальной целостности Украины, защиты вашей демократии и независимости", – подчеркнул Драги.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Контекст:

Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.

На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.

Второй саммит Крымской платформы проходит 23 августа 2022 года в смешанном формате – большинство политиков выступают по видеосвязи.

На саммите присутствуют представители крымскотатарского народа, в том числе глава Меджлиса Рефат Чубаров и один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Одесса, Италия, Николаев, демократия, оккупация, агрессия, саммит, российская агрессия, премьер-министр, Крымская платформа, Марио Драги, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети радоваться, женщины ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети – радоваться, женщины – ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (368024)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (269518)
3
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (213263)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (190227)
5
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (157905)
6
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (72267)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (53479)
8
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (39281)
 
 
 
 