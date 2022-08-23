Данилов назвал условие, при котором у Путина есть шанс сохранить Крымский мост

"Это военный объект, через который перебрасываются подкрепления для сил агрессора. Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего экстраординарного. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма по этому мосту. Им просто нужно убраться оттуда, иначе мы их вышлем. У нас нет другого выхода", – считает Алексей Данилов.

Рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны и о том, почему надеяться на то, что президент РФ Владимир Путин остановится и не попытается довести войну с Украиной до логического конца, – самообман.

"Надо понимать, что Владимир Путин поставил все на одну карту – карту войны с Украиной. Сегодня Путин хочет сделать перерыв, потому что видит, что русские "выгорают", но мы знаем, как тяжело сегодня работает их ВПК, мы знаем, сколько у них танков и ракет, которыми они оснащены", – пояснил Данилов.

Поэтому, считает Данилов, победить Россию будет непросто. Однако он уверен в том, что увидит распад РФ еще при жизни.

"Я в этом уверен. Мы увидим свободную Ичкерию, Татарстан и, может быть, другие территории", – считает Алексей Данилов.