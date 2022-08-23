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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Данилов назвал условие, при котором у Путина есть шанс сохранить Крымский мост

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Данилов: Путин поставил все на одну карту карту войны с Украиной
Данилов: Путин поставил все на одну карту – карту войны с Украиной
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Есть только одно условие, при котором Крымский мост может быть сохранен. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал в интервью польской Gazeta Wyborcza.

"Это военный объект, через который перебрасываются подкрепления для сил агрессора. Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего экстраординарного. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма по этому мосту. Им просто нужно убраться оттуда, иначе мы их вышлем. У нас нет другого выхода", – считает Алексей Данилов.

Рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны и о том, почему надеяться на то, что президент РФ Владимир Путин остановится и не попытается довести войну с Украиной до логического конца, – самообман.

"Надо понимать, что Владимир Путин поставил все на одну карту – карту войны с Украиной. Сегодня Путин хочет сделать перерыв, потому что видит, что русские "выгорают", но мы знаем, как тяжело сегодня работает их ВПК, мы знаем, сколько у них танков и ракет, которыми они оснащены", – пояснил Данилов.

Поэтому, считает Данилов, победить Россию будет непросто. Однако он уверен в том, что увидит распад РФ еще при жизни.

"Я в этом уверен. Мы увидим свободную Ичкерию, Татарстан и, может быть, другие территории", – считает Алексей Данилов.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Данилов называл заблуждением российские нарративы, что Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. "Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия", – заявлял он.

Теги: Россия, Крым, Украина, война России против Украины, Крымский мост, Алексей Данилов
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