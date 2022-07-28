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28 июля, 2022
 
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"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного

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Залужный стал главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года
Залужный стал главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года
Фото: Валерій Залужний / Facebook

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 28 июля опубликовал в Facebook селфи, на котором запечатлен вместе с главнокомандующим ВСУ, генералом Валерием Залужным.

Гончаренко и Залужный позируют в кадре, улыбаясь. 

"Крымский мост, спишь?" – подписал фото Гончаренко.

"Очень обнадеживающие улыбки", – оценили фото подписчики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0uUnMD8YVNDmHjFnKzLf6NTjbXN53818uVXrHJrL8HBQaULRnnYcovjBtbQqTrwtFl

Контекст:

Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма в 2014 году. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности

В апреле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта".

В МВД Украины заявили, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – цель №1 для ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. 

Теги: Крым, Алексей Гончаренко, война России против Украины, Крымский мост, Валерий Залужный
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