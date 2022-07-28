  "Все буде Україна! У єдності наша сила". ВСУ ко Дню украинской государственности презентовали песню "Все буде Україна!" Видео

В клипе использованы кадры документальной видеохроники, на которых запечатлено, как украинские защитники уничтожают российских оккупантов.

"У нас є славні ЗСУ – могутні козаки. Всьому своя пора – і згинуть наші вороги. Нехай тихесенько тремтять і пудять у штани, – поется в песне. – Все буде Україна! Ніхто не здолає нас, у єдності наша сила. Вже скоро настане час лише для добра в щасливій країні".

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Контекст:

24 августа 2021 года, в День Независимости Украины, Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины, и подписал соответствующий указ.

В конце мая 2022 года Верховная Рада установила 28 июля праздничный день – День украинской государственности.

День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.