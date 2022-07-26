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26 июля, 2022
 
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Мозговая – жене Залужного: У каждого великого мужчины есть та, которая его вдохновляет, дает смысл. Счастья вам, Елена

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В браке у Елены и Валерия Залужных родилось две дочери
В браке у Елены и Валерия Залужных родилось две дочери
Фото: Валерій Залужний / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 25 июля на своей странице в Facebook перепостила публикацию со страницы главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного, которую он адресовал своей жене Елене по случаю ее дня рождения.

Мозговая присоединилась к поздравлениям, пожелав жене Залужного иметь вдохновение оставаться вдохновением главнокомандующего ВСУ. 

"У каждого великого мужчины рядом есть та, которая его вдохновляет, дает смысл, творит особую атмосферу, в которой мужчина становится великим, – написала Мозговая. – С днем рождения, Елена! Счастья вам, любви навеки, сил, здоровья и вдохновения быть вдохновением".

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/pfbid02H7c5L5XepKz3ajcZrLgyoUFJhNNyaqD3AMazfQqYJeK9RU9xejbSSiUDxy8tpTPyl

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. 

Он награжден Крестом боевых заслуг и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. 

В браке у Валерия и Елены Залужных родилось две дочери.

Теги: ВСУ, Алена Мозговая, семья, поздравление, Валерий Залужный, продюсер, мужчины
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