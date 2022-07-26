Мозговая – жене Залужного: У каждого великого мужчины есть та, которая его вдохновляет, дает смысл. Счастья вам, Елена

В браке у Елены и Валерия Залужных родилось две дочери Фото: Валерій Залужний / Facebook

Мозговая присоединилась к поздравлениям, пожелав жене Залужного иметь вдохновение оставаться вдохновением главнокомандующего ВСУ.

"У каждого великого мужчины рядом есть та, которая его вдохновляет, дает смысл, творит особую атмосферу, в которой мужчина становится великим, – написала Мозговая. – С днем рождения, Елена! Счастья вам, любви навеки, сил, здоровья и вдохновения быть вдохновением".