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25 июля, 2022
 
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"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мозговая: Я должна найти в себе силы жить
Мозговая: Я должна найти в себе силы жить 
Фото: Olena Mozgova / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 24 июля на своей странице в Facebook опубликовала фото заката, который, по ее словам, мог стать для нее последним, так как из-за сильных болей она думала о том, чтобы "завершить земной путь".

"Этому фото чуть больше года. Именно этот рассвет мог стать для меня последним  невероятная боль, которую принесла мне болезнь Лайма и которую никаким обезболивающим невозможно было убрать, доводила до мыслей, что нужно завершать этот земной путь, – написала Мозговая. – В ту ночь мне было особенно плохо. Я не могла ни сидеть, ни стоять. Ходила по комнате, всматривалась в этот пейзаж и считала минуты, чтобы можно было принять обезболивающее, действовавшее максимум минут 20, а дальше снова по кругу. Каждые три часа". 

По словам Мозговой, она приняла решение жить благодаря своей младшей дочери Соломии.

"В тот момент, когда уже было невыносимо, я посмотрела на свою спящую красавицу и поняла, что пока что она без меня не выживет в этом мире, и я должна найти в себе силы жить хотя бы ради нее. И я нашла эти силы, а через несколько дней мое парализованное лицо понемногу начало меня слушаться, лечение действовать, а боль отступать", – призналась Мозговая.

Мозговая подчеркнула, что своим признанием хочет поддержать людей, которым сейчас тяжело.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/pfbid0R433GWkYQz8nZtTSSaqY7v5LNehYkdQQ8hSb48Lj9AXTnENg8yywz98tuhKu7BhTl

Контекст:

В начале июля 2021 года Мозговая сообщила о проблемах со здоровьем – она жаловалась на боль в спине. Спустя три недели Мозговая рассказала в сети, что в лечении появилась положительная динамика.

В августе Мозговая впервые озвучила свой диагноз, сообщив, что у нее выявили инфекционное заболевание – болезнь Лайма, которая передается через укусы клещей.

Теги: здоровье, болезнь, Алена Мозговая, продюсер
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