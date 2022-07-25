"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма

"Этому фото чуть больше года. Именно этот рассвет мог стать для меня последним – невероятная боль, которую принесла мне болезнь Лайма и которую никаким обезболивающим невозможно было убрать, доводила до мыслей, что нужно завершать этот земной путь, – написала Мозговая. – В ту ночь мне было особенно плохо. Я не могла ни сидеть, ни стоять. Ходила по комнате, всматривалась в этот пейзаж и считала минуты, чтобы можно было принять обезболивающее, действовавшее максимум минут 20, а дальше снова по кругу. Каждые три часа".

По словам Мозговой, она приняла решение жить благодаря своей младшей дочери Соломии.

"В тот момент, когда уже было невыносимо, я посмотрела на свою спящую красавицу и поняла, что пока что она без меня не выживет в этом мире, и я должна найти в себе силы жить хотя бы ради нее. И я нашла эти силы, а через несколько дней мое парализованное лицо понемногу начало меня слушаться, лечение действовать, а боль отступать", – призналась Мозговая.

Мозговая подчеркнула, что своим признанием хочет поддержать людей, которым сейчас тяжело.