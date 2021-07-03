"Накололи задницу кетановом". Мозговая сообщила о неожиданной болезни

"Обещала сегодня фото с беговой дорожки, но, сорри, не будет. Пока тренировки, массаж и все процедуры прекратила. Судя по всему, таки грыжа, но завтра МРТ покажет точно, что там. Когда решу проблему со спиной и вернусь к тренировкам, тогда и фото сделаем", – написала она.

3 июля продюсер сообщила, что уже находится в ожидании поездки на МРТ.

"Накололи задницу кетановом, который, что интересно, не так на этот раз помогает. Люди, будьте здоровыми и счастливыми, цените то состояние, когда ничего у вас не болит", – написала она.