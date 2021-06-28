"Помолодела на 20 лет", "Просто бомба!" После семи часов у стилиста Мозговая изменилась до неузнаваемости

По словам 47-летней Мозговой, для смены образа понадобилось семь часов работы стилиста-парикмахера, чтобы "выйти из черного цвета и чтобы волосы не пострадали".
"Я счастлива, довольна, и теперь у меня тот цвет, о котором я мечтала!" – написала Мозговая в Facebook, приложив свою фотографию с новой прической.
В комментариях под постом она добавила, что как только "вышла из черного, как-то так радостно и легко стало".
Пост продюсера уже набрал больше 1,2 тыс. лайков. Подавляющее число комментаторов одобрительно высказались о смене образа Мозговой.
"Это ваш цвет! Круто вышло!" – считает пользователь соцсети с ником Ира Сокульская.
"Очень красиво! Помолодела на 20 лет", – написала Анжела Норбоева.
"Вау, вы так помолодели! Просто бомба-ракета! Еще одно доказательство того, что "тотал блэк" добавляет возраст! Супер, мега-звездочка, красотка! Я в восхищении!" – высказалась Marysinka Gritsay.
Среди многочисленных комментариев были и те, кто не принял новый образ.
"Вам красивее в черном, у вас тогда свой шарм. Извините, конечно", – написала Oksana Shostak. "Извиняю", – ответила ей Мозговая.
"Люблю и уважаю вас, пани. Но именно черный цвет самым лучшим образом подчеркивает вашу красоту!" – убеждена Tamara Kozachok. Продюсер написала ей в ответ, что "уверена, что сама разберется в этом сверхсложном вопросе".
Алена Мозговая родилась в 1974 году. Ее отец – украинский певец Николай Мозговой. Он умер в 2010 году. Похоронен на Байковом кладбище. Мать Виолетта Мозговая работала режиссером-постановщиком.
С 2012 года Алена Мозговая продюсирует украинского певца David Axelrod (ранее – Владимир Ткаченко), в браке с которым родила дочь Соломию (2015).
Это их первый общий ребенок. У Мозговой также есть дочь Евгения от украинского певца Александра Пономарева и дочь Зоя, имя отца которой она не разглашает.