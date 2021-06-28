"Помолодела на 20 лет", "Просто бомба!" После семи часов у стилиста Мозговая изменилась до неузнаваемости

Мозговая до похода к стилисту и после Фото: Olena Mozgova / Facebook

По словам 47-летней Мозговой, для смены образа понадобилось семь часов работы стилиста-парикмахера, чтобы "выйти из черного цвета и чтобы волосы не пострадали".

"Я счастлива, довольна, и теперь у меня тот цвет, о котором я мечтала!" – написала Мозговая в Facebook, приложив свою фотографию с новой прической.

В комментариях под постом она добавила, что как только "вышла из черного, как-то так радостно и легко стало".

Пост продюсера уже набрал больше 1,2 тыс. лайков. Подавляющее число комментаторов одобрительно высказались о смене образа Мозговой.

"Это ваш цвет! Круто вышло!" – считает пользователь соцсети с ником Ира Сокульская.

"Очень красиво! Помолодела на 20 лет", – написала Анжела Норбоева.

"Вау, вы так помолодели! Просто бомба-ракета! Еще одно доказательство того, что "тотал блэк" добавляет возраст! Супер, мега-звездочка, красотка! Я в восхищении!" – высказалась Marysinka Gritsay.

Среди многочисленных комментариев были и те, кто не принял новый образ.

"Вам красивее в черном, у вас тогда свой шарм. Извините, конечно", – написала Oksana Shostak. "Извиняю", – ответила ей Мозговая.

"Люблю и уважаю вас, пани. Но именно черный цвет самым лучшим образом подчеркивает вашу красоту!" – убеждена Tamara Kozachok. Продюсер написала ей в ответ, что "уверена, что сама разберется в этом сверхсложном вопросе".

47-летняя Мозговая до похода к стилисту и сразу после. Фото: Olena Mozgova / Facebook