"Никогда не поздно начинать, особенно когда это полезно для вашего фасада". 47-летняя Мозговая впервые встала на беговую дорожку

"С почином меня. Впервые в жизни встала на беговую дорожку. Намазала окорока каким-то специальным кремом, обмоталась пленкой и 40 минут быстрыми шагами... Любимый сказал, что гордится мной, [дочь] Соля также одобрительно отнеслась, хотя и заметила, что я и так самая красивая в мире. К чему я? Никогда не поздно начинать что-то новое, даже в 47, особенно когда это полезно для здоровья и вашего фасада! Будьте мне здоровыми, красивыми и счастливыми", – написала она.

Контекст:

Алена Мозговая родилась в 1974 году. Ее отец – украинский певец Николай Мозговой. Он умер в 2010 году. Похоронен на Байковом кладбище. Мать Виолетта Мозговая работала режиссером-постановщиком.

С 2012 года Алена Мозговая продюсирует украинского певца David Axelrod (ранее – Владимир Ткаченко), в браке с которым родила дочь Соломию (2015).

Это их первый общий ребенок. У Мозговой также есть дочь Евгения от украинского певца Александра Пономарева и дочь Зоя, имя отца которой она не разглашает.