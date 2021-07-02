Мозговая – Пономареву: Рассказывай о Соне, Вике и других женщинах в своей жизни. Хватит вспоминать меня!

Мозговая: Видит Бог, я терпела долго, но пора поставить точку в этой вакханалии Фото: Olena Mozgova / Facebook

По словам 47-летней Мозговой, ее личные сообщения "завалены ссылками на интервью Пономарева в разных СМИ" и что она достаточно терпела, чтобы, наконец, "поставить точку в этой вакханалии".

"Он вещает [в этих интервью] какие-то свои старые байки, и в каждом заголовке мое прекрасное имя. Видит бог, я терпела долго, но сорри, пришло время поставить какую-то точку в этой вакханалии", – написала продюсер на своей странице в Facebook.

Мозговая попросила Пономарева упоминать в своих интервью других женщин, которых, по ее словам, в жизни 47-летнего певца было достаточно, но перестать постоянно вспоминать ее.

"Саня, очень тебя прошу, рассказывай о своей Соне, о Вике, о большом количестве разных замечательных женщин в твоей жизни. Не хочешь – вообще ни о ком не рассказывай, но точно хватит вспоминать меня! Ну реально, просто достаточно!" – призвала бывшего мужа Мозговая.

Она намекнула, что за 10 лет отношений много чего могла бы рассказать о Пономареве, но не будет этого делать.

"Конечно, я могла бы написать целый роман о тех 10 годах и рассказать много чего, но не в моих правилах стирать исподнее на людях. Я обещала этого не делать близким мне людям. Ну и кто-то же из нас должен быть джентльменом в этой истории, которую давно пора сдать пылиться в архив и забыть на веки вечные. Аминь!" – резюмировала Мозговая.