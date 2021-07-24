"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью

В начале июля у Мозговой начались внезапные проблемы со спиной Фото: Olena Mozgova / Facebook

"Лечусь: капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы и исследования, лечебная физкультура… Куча всего, но динамика положительная, жить буду, несмотря ни на что, счастливо и в гармонии с миром и с собой!" – сообщила Мозговая.

Она объяснила, что сейчас редко пишет в соцсетях, поскольку "нет желания и времени, сосредоточилась на себе и своем здоровье".

"Желаю всем-всем здоровья! Физического, душевного, духовного!" – подытожила 47-летняя Мозговая.