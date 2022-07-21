"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель

Мозговая: Если есть пармезан, неплохо бы посыпать Фото: Olena Mozgova / Facebook

Мозговая советует сперва отварить молодой картофель с куркумой и солью.

"В холодильнике он спокойно хранится дня три – очень удобно, когда нужно срочно что-то приготовить!" – написала она.

Перед подачей на стол картофель необходимо подогреть на сковороде-гриль, слегка смазав поверхность оливковым маслом. Пока картофель подогревается, нужно приготовить соус.

"Помидор, перец чили, базилик, зубчик молодого чеснока, чуть-чуть соли, оливкового масла – взбить блендером, и все", – описала она процесс.

Разогретый картофель можно посыпать базиликом и полить оливковым маслом.

"Если есть пармезан, неплохо бы посыпать, – отметила Мозговая. – Настоящие цвета, вкусы лета! Все вкусное, питательное, яркое и полезное! И просто настолько, что проще не бывает".