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22 апреля, 2022
 
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Итальянская паска панеттоне. Как приготовить дома. Рецепт

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В тесто для панеттоне добавляются цукаты и изюм
В тесто для панеттоне добавляются цукаты и изюм
Фото: pixabay.com

24 апреля в Украине православные христиане отмечают Пасху. Вместо привычной выпечки – паски – для разнообразия можно приготовить ее итальянский вариант – панеттоне. Эта паска имеет более пористое, сочное и легкое тесто. Рецепт 21 апреля опубликовали на сайте "Нового канала".

Для приготовления понадобятся: молоко – 240 мл, мука – 720 г, сахар – 120 г, сливочное масло – 120 г, свежие дрожжи – 25 г, соль – 1 ч. л., яйца – 5 шт., цукаты – 120 г, изюм – 180 г, лимонная цедра – 2 ч. л., кедровые орехи – 100 г, ванильный сахар – 1 ч. л.

Молоко нужно подогреть, добавить в него дрожжи и 1 ч. л. сахара. Отставить на 15 минут.

Смешать масло и 120 г сахара в миске. Предварительно масло можно слегка растопить, чтобы получилась более однородная масса. Добавить в нее молоко с дрожжами и снова перемешать.

Разбить в миску два яйца. Добавить к ним три желтка и перемешать. После этого на мелкой терке натереть лимонную цедру и добавить к ней цукаты, изюм и орехи.

В смесь молока с дрожжами влить яйца и перемешать. Добавить половину просеянной муки, приправить солью и снова перемешать. Соединить получившуюся массу с орехово-фруктовой смесью, добавить ванильный сахар и вымесить. Постепенно добавить оставшуюся муку, тщательно вымешивая тесто. На выходе оно не должно липнуть к рукам.

Глубокую миску смазать маслом, выложить тесто и накрыть крышкой или плотной тканью. Отставить на 1,5–2 часа, чтобы оно поднялось. Форму для выпекания выстелить вощеной бумагой и выложить поверх поднявшееся тесто, оставив свободным край формы.

Выпекать панеттоне следует в духовке, разогретой до 180 градусов, на протяжении 40–45 минут. Готовую паску можно украсить по своему вкусу: сахарной пудрой или глазурью.

Теги: праздники, Пасха, молоко, соль, сахар, рецепт, яйца, рецепты, масло, паска, паски, орехи
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