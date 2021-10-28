"Янтарные карамельки". Рецепт от телеведущей Падалко

"Школьные каникулы у нас – это всегда был повод что-то готовить вместе. Прямо вчера уже начали. Но на этот раз мое участие было очень скромным. Катя как производитель разных "слаймов" решила, что с карамельками точно справится сама. Это очень просто!" – написала она.
Ингредиенты: 200 г сахарной пудры, 0,5 ч. л. лимонной кислоты, 50 мл воды. Можно использовать декор, который, например, остался с Пасхи.
Все ингредиенты поместить в кастрюлю. Довести до кипения, постоянно помешивая жидкость. Вскоре на поверхности начнут появляться пузыри, которые станут интенсивнее. Варить 5 минут. Затем проверить карамель на готовность. Смесь начнет желтеть и густеть. Дальше нужно сделать быстрый тест: взять палочку, опустить в горячую карамель, а потом быстро в стакан с очень холодной водой. Если карамель на палочке сразу затвердела, она готова к разлитию в формы. Если мягкая – варить еще.
Железные или пластиковые формы следует предварительно смазать растительным маслом. Палочки нужно быстро "вкручивать" в налитую карамель, при желании добавляя декор.
Леденцы можно делать и без формочек. Приготовленную массу столовой ложкой наливают на смазанный маслом пергамент или силиконовый коврик и вставляют в карамель палочки.
"Янтарные карамельки будут не менее вкусными, чем известные сладости", – заверила Падалко.
Падалко родилась в 1976 году в Киеве. В 1998 году окончила Киевский лингвистический университет по специальности английский и немецкий языки. С июня 2002 года работает ведущей на "1+1".
Она замужем за журналистом Егором Соболевым. У пары трое детей: Михаил (2007), Мария (2008) и Екатерина (2010).