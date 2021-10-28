"Янтарные карамельки". Рецепт от телеведущей Падалко

"Школьные каникулы у нас – это всегда был повод что-то готовить вместе. Прямо вчера уже начали. Но на этот раз мое участие было очень скромным. Катя как производитель разных "слаймов" решила, что с карамельками точно справится сама. Это очень просто!" – написала она.

Ингредиенты: 200 г сахарной пудры, 0,5 ч. л. лимонной кислоты, 50 мл воды. Можно использовать декор, который, например, остался с Пасхи.

Все ингредиенты поместить в кастрюлю. Довести до кипения, постоянно помешивая жидкость. Вскоре на поверхности начнут появляться пузыри, которые станут интенсивнее. Варить 5 минут. Затем проверить карамель на готовность. Смесь начнет желтеть и густеть. Дальше нужно сделать быстрый тест: взять палочку, опустить в горячую карамель, а потом быстро в стакан с очень холодной водой. Если карамель на палочке сразу затвердела, она готова к разлитию в формы. Если мягкая – варить еще.

Железные или пластиковые формы следует предварительно смазать растительным маслом. Палочки нужно быстро "вкручивать" в налитую карамель, при желании добавляя декор.

Леденцы можно делать и без формочек. Приготовленную массу столовой ложкой наливают на смазанный маслом пергамент или силиконовый коврик и вставляют в карамель палочки.

"Янтарные карамельки будут не менее вкусными, чем известные сладости", – заверила Падалко.